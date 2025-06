HAMBOURG, Allemagne, 10 juin 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corp., un important fabricant de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE 3706), dévoile ses plateformes de serveurs avancées au salon ISC High Performance, kiosque A02. Équipées des processeurs AMD EPYCMC série 9005 et Intel® Xeon® 6, ces plateformes soulignent l'engagement de MiTAC à fournir des performances, une efficacité et une évolutivité robustes et adaptées aux besoins spécifiques de l'informatique basée sur l'IA.

Les solutions de plateforme Intel® Xeon® 6 : Équilibrer rendement et efficacité pour les charges de travail axées sur l'IA

MiTAC présente ses derniers serveurs Intel optimisés pour les charges de travail modernes des centres de données :

R2520G6 -- Un serveur de calcul à double prise 2U, conçu pour la performance et l'efficacité énergétique dans des applications d'IA, d'infonuagique et d'entreprise. Prenant en charge jusqu'à 8 To de mémoire DDR5, quatre voies PCIe 5.0 x16 et des options de stockage U.2 et E1.S flexibles, le R2520G6 offre une base robuste et évolutive pour les opérations à forte intensité de données.

M2710G6 -- Un système 2U à 2 nœuds ciblant les fournisseurs de services infonuagiques et les entreprises à très grande échelle. Chaque nœud prend en charge un processeur Intel Xeon 6900P avec jusqu'à 128 cœurs par nœud, ce qui permet une virtualisation de haute densité et le déploiement à grande échelle de la charge de travail conteneurisée.

G4520G6 -- Une plateforme de calcul accélérée par le GPU pour l'IA et le HPC, équipée de deux processeurs Intel Xeon 6700P et de huit fentes GPU à double largeur, offrant des capacités de traitement parallèle exceptionnelles. Le système comprend 32 ports RDIMM DDR5-6400 et des alimentations redondantes 80 PLUS Titanium pour un débit maximal avec une utilisation optimisée de l'énergie.

Fondées sur l'architecture Intel Xeon 6, les solutions de MiTAC intègrent des accélérateurs d'IA, des modules d'E/S haute vitesse et une conception écoénergétique pour répondre aux exigences changeantes de l'informatique intelligente avec une approche durable.

Les plateformes AMD EPYCMC série 9005 : Une informatique évolutive avec une durabilité accrue

MiTAC tire parti des avantages du rendement par watt des processeurs AMD EPYCMC série 9005 pour offrir une efficacité de nouvelle génération pour l'IA, le HPC et les charges de travail infonuagiques :

TYAN GC68C-B8056 -- Un serveur à prise unique 1U conçu spécialement pour les environnements infonuagiques et d'IA de haute densité. Doté de 24 voies DDR5 DIMM, de 12 baies de disque NVMe U.2 de 2,5 pouces pour le remplacement à chaud sans outil et d'une conception thermique optimisée, cette plateforme offre des performances de calcul élevées et une efficacité énergétique de pointe.

M2810Z5 -- Un système 2U à prise unique à 4 nœuds qui prend en charge les processeurs AMD EPYC 9005. Chaque nœud est équipé de 12 voies DDR5 DIMM (jusqu'à 3 To de mémoire par nœud) et prend en charge quatre lecteurs E1.S, ce qui permet un calcul dense et modulaire avec des ressources de mémoire et de stockage évolutives, ce qui est idéal pour des déploiements d'IA et de HPC optimisés sur le plan de l'espace et écoénergétiques.

Les solutions basées sur AMD de MiTAC permettent aux organisations d'améliorer la durabilité des centres de données, de réduire la consommation d'énergie et de croître efficacement, sans compromettre le rendement.

Découvrez l'engagement de MiTAC envers l'innovation durable

Au salon ISC 2025, MiTAC démontre son approche tournée vers l'avenir en matière d'infrastructure intelligente, en offrant des plateformes qui soutiennent les charges de travail d'IA et de HPC de nouvelle génération tout en faisant progresser la durabilité des centres de données.

Visitez MiTAC au kiosque A02 pour découvrir comment nos solutions Intel et AMD permettent une informatique écoénergétique et haute performance conçue pour l'avenir de l'IA, de l'infonuagique et des opérations à très grande échelle.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout -- depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale -- MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707126/ISC_2025_PR__EN_jpg.jpg

