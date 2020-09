OTTAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La COVID-19 a exacerbé des problèmes systémiques et des inégalités de longue date, et le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour offrir des chances égales à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a tenu une table ronde virtuelle avec des femmes entrepreneures de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire canadienne, en mettant l'accent sur les possibilités et les défis qui existent pour elles dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Au cours de la table ronde, la ministre Bibeau a annoncé que le programme Femme entrepreneure de Financement agricole Canada a déjà aidé 1 391 femmes en leur accordant un prêt, pour un total de plus de 994,5 millions de dollars. C'est déjà près du double du montant de 500 millions de dollars initialement annoncé en mars 2019 pour ce programme de trois ans, ce qui démontre l'esprit entrepreneurial de centaines de femmes dans le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral, un investissement de cinq milliards de dollars. Dans le secteur de l'agriculture, on compte plus de 75 000 exploitantes agricoles, ce qui représente quelque 28,7 % de tous les exploitants agricoles au Canada - un nombre qui continue d'augmenter modestement. Le programme Femme entrepreneure devrait permettre d'augmenter cette proportion.

Au cours de la table ronde, la ministre Bibeau, en sa qualité de toute première femme ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a souligné son engagement personnel en faveur d'une plus grande inclusion des femmes dans le secteur agricole et agroalimentaire. Elle a souligné la nécessité de surmonter les obstacles à l'égalité dont les recherches font état : la conciliation de la vie professionnelle et de vie privée, la formation professionnelle, le réseautage et le mentorat, l'accès à la gestion de l'information et les obstacles financiers.

« Les femmes jouent un rôle essentiel dans la croissance du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Au cours des dernières décennies, la proportion d'exploitantes agricoles ne cesse d'augmenter. Bien que cette progression soit un bon signe, les femmes restent sous-représentées dans le secteur et continuent de se buter à des obstacles importants. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures pour promouvoir et autonomiser les femmes entrepreneures dans le secteur agricole au moyen de diverses initiatives, et de conversations comme celles qui ont eu lieu lors de la table ronde d'aujourd'hui pour mieux comprendre les obstacles auxquels elles sont confrontées et les aider à les surmonter. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons tirer parti des progrès réalisés et renforcer et diversifier l'ensemble de notre secteur agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce programme est un parfait exemple concret de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Notre gouvernement continuera d'aider les entreprises appartenant à des femmes à croître et à réussir dans tous les secteurs de l'économie du Canada, et l'agriculture ne fait pas exception. Nous encourageons les femmes entrepreneures à tirer parti des possibilités qui découleront de notre soutien accru. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« FAC est fière de contribuer au succès des femmes entrepreneures qui veulent participer davantage au secteur agricole et agroalimentaire. La réponse à nos programmes de prêt et d'apprentissage, adaptés aux besoins individuels des femmes entrepreneures, a été formidable et contribuera sans aucun doute à renforcer et à diversifier l'industrie. »

- Michael Hoffort, président-directeur général de FAC

Quelques faits en bref

Le programme Femme entrepreneure permet aux femmes d'accéder au capital nécessaire pour lancer ou développer leur entreprise, ainsi qu'à des outils, des ressources et du mentorat.

Dans le cadre du programme Femme entrepreneure, les emprunteurs peuvent bénéficier d'une exonération de frais pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars , qu'ils peuvent réinvestir dans leur perfectionnement personnel et professionnel. Les fonds peuvent par exemple être utilisés pour payer les frais de scolarité d'un collège ou pour participer à des formations en personne ou en ligne. Financement agricole Canada propose une série d'événements pour inspirer et compléter un vaste éventail de possibilités de perfectionnement des compétences.

, qu'ils peuvent réinvestir dans leur perfectionnement personnel et professionnel. Les fonds peuvent par exemple être utilisés pour payer les frais de scolarité d'un collège ou pour participer à des formations en personne ou en ligne. Financement agricole propose une série d'événements pour inspirer et compléter un vaste éventail de possibilités de perfectionnement des compétences. Au cours des dernières décennies, la proportion d'exploitantes agricoles a augmenté. En 1996, les femmes représentaient 25,3 % des exploitants agricoles. En 2016, cette proportion est passée à 28,7 %, ce qui représente 77 830 exploitantes agricoles.

Financement agricole Canada est le principal créancier agricole et alimentaire du Canada , une société d'État autonome avec un portefeuille de prêts de plus de 38 milliards de dollars, qui possède 97 bureaux au Canada et plus de 1 900 employés.

est le principal créancier agricole et alimentaire du , une société d'État autonome avec un portefeuille de prêts de plus de 38 milliards de dollars, qui possède 97 bureaux au et plus de 1 900 employés. Selon Statistique Canada, les pertes d'emploi ont été plus de 2 % plus élevées pour les femmes que pour les hommes au cours des trois premiers mois de la pandémie. Malgré une certaine amélioration constatée en juillet, c'est-à-dire que les femmes (+3,4 %) retrouvaient un emploi plus rapidement que les hommes (+1,5 %), les femmes ont continué de se laisser distancer, plus particulièrement les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, le groupe dont le niveau d'emploi s'éloignait le plus du niveau qui précédait la pandémie (-17,9 %).

