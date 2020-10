TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Les assureurs auto de l'Ontario ont signalé que les consommateurs avaient pu recevoir près d'un milliard de dollars en réduction en réponse à la COVID-19. Cela représente une augmentation de plus de 300 millions de dollars, soit 45 %, depuis la dernière déclaration des assureurs en mai 2020. Les renseignements déclarés par les 13 plus importants assureurs sont aussi rendus publics aux fins de transparence à l'égard des consommateurs.

« Notre gouvernement a immédiatement pris des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la réglementation de façon que les consommateurs puissent bénéficier du changement du comportement de conduite automobile observé durant la pandémie, a dit le ministre Phillips. Nous avons fait savoir sans équivoque aux assureurs que les conducteurs méritaient davantage. En conséquence, ils ont accordé aux conducteurs ontariens des réductions de primes équivalant à près d'un milliard de dollars. J'ai demandé à l'ARSF de faire un suivi auprès des assureurs et me soumettre un rapport concernant la satisfaction des besoins des consommateurs, alors que la pandémie continue d'évoluer. »

Ce milliard de dollars en soutien financier octroyé aux consommateurs, qui équivaut à 7,1 % du total des primes d'assurance-automobile, est offert à plus de 90 % des 6,6 millions de consommateurs de produits d'assurance-automobile d'Ontario, soit une augmentation de plus de 1,5 million de consommateurs depuis le mois d'avril.

« Notre priorité consiste à traiter équitablement les consommateurs et à les aider à faire des choix en leur fournissant les renseignements et les ressources nécessaires, a déclaré Tim Bzowey, vice-président directeur, assurance-automobile et produits d'assurance. Nous continuerons de nous assurer que le soutien financier promis est fourni et que les taux des assureurs demeurent justes et raisonnables. »

Le soutien financier aux consommateurs varie selon les assureurs et il se traduit entre autres par des rabais, des réductions de taux, l'établissement de nouveaux tarifs en fonction du risque et des reports de primes.

Partant d'un besoin de transparence accrue, l'ARSF lance également sur son site Web un carrefour amélioré d'information à l'intention des consommateurs. Ces derniers seront ainsi mieux informés, auront accès aux primes moyennes et pourront chercher facilement les déclarations de taux, ce qui les aidera à prendre des décisions éclairées au sujet de leur police et de leur assureur.

Pour en savoir plus :

Carrefour d'information sur l'assurance-automobile

Approbations des taux d'assurance-automobile en Ontario

Vous avez une question sur la façon dont votre assureur entrevoit le soutien financier et sur le soutien auquel vous pourriez être en droit de recevoir? Veuillez communiquer avec votre agent, votre courtier ou votre compagnie d'assurance pour obtenir plus de renseignements.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Malon Edwards, Agent principal des communications, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Cellulaire : 647 296-5479, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca