QUÉBEC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier, vient d'être nommée au Top 100 des femmes les plus influentes au Canada, par le Réseau des femmes exécutives WXN, dans la catégorie « Leaders exécutifs ».

Ces prix récompensent chaque année des femmes de partout au Canada qui se démarquent par leur leadership et qui font une différence majeure dans leur domaine, tout en contribuant activement à façonner un avenir plus inclusif. Le Top 100 des femmes les plus influentes au Canada couvre les secteurs privé, public et à but non lucratif. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil de la diversité du Canada de WXN.

« Être reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le réseau WXN est un immense honneur que j'accepte avec beaucoup d'humilité », signale d'entrée de jeu Renée Laflamme. « Je suis heureuse de contribuer à ma façon à démontrer que tout est possible pour les femmes. Il est important à mes yeux d'exercer quotidiennement un leadership rassembleur et respectueux, qui reflète mon désir d'agir aujourd'hui pour un futur meilleur dans tous les domaines de la vie. C'est ce que je suis. »

« Au nom de iA Groupe financier et en mon nom personnel, je tiens à féliciter Renée pour cette reconnaissance pancanadienne tellement méritée », affirme Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. « Sa vision stratégique, son sens des affaires, son énergie et son impact positif dans la communauté constituent des éléments distinctifs de cette grande gestionnaire. C'est un honneur aussi qui rejaillit sur notre organisation tout entière et qui démontre l'engagement ferme de iA à soutenir avec dynamisme le rôle des femmes dans notre entreprise et dans notre industrie. »

Depuis leur création en 2012, les Prix des 100 femmes les plus influentes au Canada ont reconnu et célébré un total de 1 628 femmes extraordinaires.

Renée Laflamme est vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles depuis 2018. Elle est responsable de la stratégie de croissance de l'assurance, épargne et retraite individuelles, de même que de l'ensemble des activités soit la distribution, la tarification, le développement de produits, la mise en marché et l'administration.

Madame Laflamme a débuté sa carrière chez iA Groupe financier en 1998. Elle a occupé divers postes de direction, notamment comme vice-présidente exécutive, Solutions d'assurance et d'épargne collectives. Elle siège à certains conseils d'administration et soutient plusieurs causes, dont Centraide Québec et Chaudière-Appalaches à titre de co-présidente de campagne en 2022 et de membre du comité des dons majeurs.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Renseignements: Pierre Picard, Chef des affaires publiques, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]