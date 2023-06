OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les soins palliatifs sont un élément essentiel du système de santé canadien car ils contribuent à une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. La planification préalable des soins (PPS) est une démarche où vous réfléchissez à vos valeurs et à vos volontés et où vous dites aux autres les types de soins que vous aimeriez recevoir à l'avenir. Le gouvernement du Canada est résolu à sensibiliser le public à la PPS et à éliminer les obstacles qui empêchent de nombreuses personnes d'accéder aux soins dont elles ont besoin.

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité , l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 1,4 million de dollars sur 2 ans à l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) pour rendre les ressources en matière de PPS plus accessibles à tous et à toutes. Ce financement appuiera expressément le projet Rendre la PPS plus accessible aux Canadiens en situation de handicap.

Ce projet a pour but de cerner les lacunes en matière d'accessibilité et les besoins en matière d'information pour les personnes en situation de handicap, leurs aidants naturels et les organismes qui les soutiennent. Il vise également à mettre au point et à diffuser des outils et des ressources accessibles sur la PPS afin d'éliminer les obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap et de leur faire connaître la PPS.

Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, les personnes atteintes d'une maladie ou d'un handicap grave, les aidants naturels, les partenaires et les collectivités en vue d'améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour toute la population canadienne, notamment les personnes les plus vulnérables. Ce travail comprend l'élaboration d'un cadre et la mise en œuvre du Plan d'action sur les soins palliatifs . Voici les principaux engagements du Plan d'action :

sensibiliser le public aux soins palliatifs et au deuil;

améliorer les compétences en matière de soins palliatifs et le soutien pour les fournisseurs de soins de santé et les autres;

améliorer la collecte de données et la recherche;

améliorer l'accès des populations mal desservies;

améliorer l'accès des communautés autochtones à des soins palliatifs adaptés à leur culture.

Dans le cadre de ce travail, Santé Canada a lancé en mars 2023 une campagne de sensibilisation aux soins palliatifs et au deuil à l'intention des soignants qui ne sont pas spécialistes en soins palliatifs. La phase II sera lancée à l'été 2023 et s'adressera aux personnes atteintes d'une maladie grave et à leur famille. En collaboration avec tous les partenaires, nous continuerons d'œuvrer pour que tout le monde reçoive les soins qu'il mérite.

« Les personnes atteintes d'une maladie grave ou en fin de vie méritent la meilleure qualité de soins et de soutien que nous puissions leur offrir. Notre gouvernement comprend le rôle vital que jouent les soins palliatifs et les soins de fin de vie pour un grand nombre de personnes au Canada. Des organismes comme l'Association canadienne de soins palliatifs accomplissent un travail important pour que les personnes vivant avec un handicap aient accès à des ressources de planification préalable des soins lorsqu'ils préparent leurs futurs soins de santé. Nous continuerons de travailler pour améliorer l'accès de toutes et tous à des soins de santé de qualité, y compris les soins palliatifs, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Je suis heureuse de voir le travail entrepris pour rendre les soins palliatifs plus accessibles et plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Il est extrêmement important que ces dernières puissent avoir des conversations éclairées avec leurs proches sur le type de soins qu'elles aimeraient recevoir, et qu'elles aient accès à des soins palliatifs de qualité, sans obstacles, si elles en ont besoin. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Toutes les personnes âgées méritent des soins sûrs et de qualité. Les personnes âgées en situation de handicap et leurs soignants ont des besoins et des préoccupations uniques en ce qui a trait à la planification préalable des soins. Grâce à ce financement, l'Association canadienne de soins palliatifs jouera un rôle important dans l'amélioration des ressources et du soutien dont disposent ces personnes et leurs aidants pour prendre des décisions éclairées quant à leurs soins. Notre gouvernement continuera de donner aux personnes âgées et à leurs soignants les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions cruciales concernant leur santé et leur bien-être. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

« Ce financement et ce projet permettront à l'Association canadienne de soins palliatifs de proposer des outils et des renseignements sur la planification préalable des soins, qui correspondent aux divers besoins des personnes en situation de handicap et de leurs soignants. La diffusion de ces renseignements essentiels au moyen de ressources faciles d'accès nous permettra de donner la parole à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap au Canada, afin qu'elles puissent participer activement à l'élaboration de leurs propres soins de santé et personnels à l'avenir. »

Laurel Gillespie

Présidente et directrice générale, Association canadienne de soins palliatifs

L' Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) , établie en 1991, est un chef de file au Canada en ce qui concerne la promotion et la facilitation de la PPS et des soins palliatifs. L'ACSP fournit un leadership à toutes les associations provinciales et territoriales et à plus de 600 programmes et services de soins palliatifs au Canada .

Le budget de 2021 prévoyait 29,8 millions de dollars pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs et aider à jeter de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en matière de soins de longue durée et de soins de soutien. L'investissement dans l'élaboration et la diffusion de documents sur la PPS fait partie de la mise en œuvre du Plan d'action.

Récemment, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement de 2 millions de dollars sur 4 ans à Excellence en santé Canada afin d'améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes en situation d'itinérance ou qui vivent dans des logements précaires. Ce financement permet à Excellence en santé Canada de collaborer avec des organismes partenaires, comme le Partenariat canadien contre le cancer, pour améliorer la prestation des services de soins palliatifs afin que chaque personne puisse recevoir des soins sûrs et adéquats en temps opportun et à l'endroit de son choix.

