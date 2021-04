Rendez-vous sur la réussite éducative - La FCSSQ propose des pistes de solutions concrètes

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Rendez-vous sur la réussite éducative organisés par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a proposé plusieurs pistes de solution et des recommandations concrètes pour chacun des trois axes de réflexion soumis au réseau de l'éducation : la réussite éducative et le rattrapage, l'organisation scolaire et l'encadrement pédagogique ainsi que le bien-être et la santé mentale.

« L'importance de la mise en place de stratégies éducatives prouvées efficaces et le déploiement d'actions particulières visant à soutenir la réussite éducative des élèves font consensus. Pour nous, il s'avère essentiel d'avoir une stratégie claire et des pratiques probantes. Aussi, nous proposons de maintenir les cours d'été pour les élèves du secondaire. Des camps d'été pédagogiques pourraient être offerts aux élèves du primaire via un partenariat avec les villes, municipalités et organismes communautaires en misant sur une offre d'activités ludiques en littératie et numératie. Concernant le tutorat, nous saluons la bonification des sommes allouées pour soutenir les élèves jusqu'à la fin de la présente année scolaire et recommandons la poursuite pour la prochaine année scolaire. », a précisé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

De plus, une attention particulière doit être portée afin que l'évaluation soit au service des apprentissages. Des évalutations formatives axées sur la rétroaction devraient être favorisées. Il serait intéressant de saisir cette opportunité comme un levier pour amorcer une réflexion nationale sur l'évaluation des apprentissages et ses composantes, au service de la réussite de l'élève.

Concernant les écoles et la classe, l'accent devrait être mis sur les facteurs qui sous-tendent la réussite des élèves et sur les pratiques pédagogiques qui ont le plus d'impact sur la réussite. Le travail collaboratif dans les équipes scolaires, sous forme de communauté d'apprentissage professionnel, doit être favorisé et valorisé.

En ce qui a trait à l'organisation scolaire, la FCSSQ demande au gouvernement de faire connaître le plus rapidement possible les modifications éventuelles au Régime pédagogique soit de :

modifier le calendrier scolaire afin d'y prévoir deux étapes plutôt que trois, avec une pondération de type 40-60, dans le but de maximiser le temps d'enseignement;

accroître le nombre de communications aux parents afin d'assurer un partage d'informations relativement à la progression de l'élève;

maintenir les épreuves de fin d'année dans l'optique de recueillir des données qui soutiendront l'analyse du portait des apprentissages des élèves, en prenant soin cependant d'ajuster le contenu au plan d'enseignement qui sera déployé;

poursuivre le développement et l'utilisation de modalités d'évaluation différenciées, et ce, même pour les évaluations ministérielles.

Formation professionnelle et formation générale aux adultes

La situation pandémique a accentué la pénurie de main-d'œuvre qui prévaut au Québec. Le développement accéléré d'un programme d'études de courte durée menant à une attestation d'études professionnelles s'est avéré une solution de premier choix pour répondre à ce besoin criant de main-d'œuvre. Le développement ou l'actualisation accélérés des programmes d'études doit faire partie de l'équation pour une réponse rapide aux besoins de main-d'œuvre du marché du travail. La FCSSQ propose également de :

maintenir les ateliers et les laboratoires en tant que services essentiels à l'apprentissage visant à contribuer à la relance et au développement économique du Québec;

se doter d'une politique nationale de formation et d'évaluation à distance;

garantir un financement de base des services aux entreprises (SAE) afin de pérenniser l'expertise du service et l'intervention en entreprise (pour valoriser et encourager la poursuite des études, le développement des compétences en littératie et numératie, la lutte contre l'alphabétisme et la formation continue tout au long de la vie).

Bien-être et santé mentale

S'appuyant sur les nombreuses recherches établissant un climat scolaire positif et bienveillant comme le fondement même de l'adaptation, de la qualité des apprentissages et de la réussite des élèves à l'école et des adultes dans les centres de formation, la FCSSQ souligne l'importance de ce troisième axe et aimerait le voir devenir la pierre d'assise de la planification et de la relance éducative. À cet effet, la FCSSQ recommande de désigner des porteurs de dossiers aux niveaux local, régional et national et de mettre en place une table de concertation nationale en santé mentale.

« Il va sans dire que la collaboration étroite entre les CSS et le réseau de la santé développée en pandémie sera appelée à être poursuivie et renforcée. Nous demandons également de prolonger le financement lié au programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) pour la prochaine année scolaire », a ajouté Mme Dupré.

« L'exercice de concertation que nous vivons actuellement doit mener à au déploiement d'un plan d'action concret. Aussi, nous offrons notre entière collaboration afin d'atteindre les objectifs qui y seront ciblés et d'appuyer la persévérance et la réussite scolaires. Par ailleurs, il importe pour les centres de services scolaires d'avoir toute la latitude afin de pouvoir répondre aux besoins de leurs élèves. Bien que plusieurs mesures ministérielles d'appui devraient être bonifiées, c'est la marge de manœuvre laissée aux CSS qui permettra de faire la différence dans la cohérence et la cohésion des actions. En s'appuyant sur l'expertise de chacun des CSS, les moyens les plus efficaces pourront être déployés. La FCSSQ recommande ainsi que les mesures ne soient pas protégées afin de permettre aux différents CSS d'adapter leurs stratégies aux besoins de leur milieu », a conclu la présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MÉQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/