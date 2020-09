Rendez-vous régionaux du monde municipal de l'UMQ - Objectif relance économique pour le Bas-Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) poursuit ses Rendez-vous régionaux du monde municipal, cette fois au Bas-Saint-Laurent. De manière virtuelle, les élues et élus municipaux de la région ont discuté des moyens nécessaires afin d'accélérer la relance économique et de l'urgence que les gouvernements du Québec et du Canada s'entendent sur une aide financière rapide pour les gouvernements de proximité.

« La crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue a bousculé tout le Québec, les municipalités au premier chef. Le monde municipal a été en première ligne et a su apporter une réponse adéquate à la pire pandémie des 100 dernières années. Maintenant, l'objectif, c'est la relance économique dans toutes les régions. Avec les élues et les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, nous avons fait le point sur nos expériences récentes et identifié les diverses mesures qui permettront de stimuler l'économie de la région », a déclaré madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.



Les municipalités du Bas-Saint-Laurent sont engagées dans la relance économique sécuritaire

Les élues et élus de la région ont été unanimes dans leur volonté de relancer tous les secteurs économiques de la région. « Le Bas-Saint-Laurent continue avec confiance les efforts pour la reprise économique tout en gardant un œil attentif à la situation de la pandémie. La contribution financière de l'ensemble des paliers de gouvernement est essentielle pour nous accompagner dans nos efforts. Les municipalités de toutes les régions doivent avoir accès rapidement aux outils nécessaires pour assurer une relance économique sécuritaire », a ajouté monsieur Jérôme Landry, président du caucus régional de l'UMQ et maire de Matane.

Parmi les sujets abordés, mentionnons entre autres l'objectif FabRégion, c'est-à-dire l'atteinte de l'autonomie locale pour les secteurs de l'alimentation, de l'énergie et des biens manufacturés, la mise en place de nouveaux parcs éoliens, les projets d'infrastructure routiers et maritimes comme l'A-20, l'intermodalité pour le transport maritime et le cabotage, et le transport aérien régional.

Rappelons que l'UMQ a présenté un important Plan de relance économique municipal pour fixer les conditions d'une reprise durable des activités économiques dans toutes les régions du Québec. L'Union a également chiffré les pertes encourues par les municipalités en raison de la COVID-19 d'ici la fin de 2020. Les mesures sanitaires d'exception et la baisse des revenus liée au confinement auront privé le monde municipal de plus d'un milliard $.

Les dates et modalités d'inscription des différents Rendez-vous régionaux du monde municipal sont affichées sur le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

