Rendez-vous régionaux du monde municipal de l'UMQ - La région de la Capitale-Nationale est en mode relance économique sécuritaire et durable

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) poursuit ses Rendez-vous régionaux du monde municipal, cette fois dans la région de la Capitale-Nationale. Les élues et élus municipaux de la région ont fait le point sur la deuxième vague de la COVID-19 qui prend de l'ampleur au Québec et des différentes actions à prendre afin de participer à une relance sécuritaire et durable de l'économie.

« Les élues et élus municipaux avaient besoin d'échanger sur la situation actuelle alors que la COVID-19 connaît un rebond un peu partout au Québec. Le printemps dernier, le monde municipal a été en première ligne et a su apporter une réponse adéquate à la pire pandémie des 100 dernières années. Maintenant, nous avons les moyens d'aller encore plus loin dans l'aide à nos populations, mais aussi dans la relance durable et sécuritaire de l'économie. Avec mes collègues de la région de la Capitale-Nationale, nous avons fait le point sur nos expériences récentes et identifié diverses mesures qui permettront d'y arriver », rapporte madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Les élues et élus de la région ont été unanimes dans leur volonté de relancer tous les secteurs économiques de la région. « Les municipalités de notre région contribuent avec confiance à la reprise économique tout en ne ménageant aucun effort pour diminuer la propagation du virus. La rencontre d'aujourd'hui nous a donné une bonne vision de ce qui se passe un peu partout dans la région avec pour résultat de nous outiller encore mieux dans notre travail », ajoute monsieur Sylvain Tremblay, président du caucus régional de la Capitale-Nationale et maire de Saint-Siméon.

Le projet de loi 66 doit être bonifié

« Les municipalités ont un rôle central à jouer dans la relance économique. Le gouvernement du Québec l'a d'ailleurs reconnu en offrant un soutien financier aux municipalités. Cependant, il est important que les municipalités bénéficient de la même voie rapide que celle prévue au projet de loi 66 pour les projets gouvernementaux pour nous permettre d'accélérer la relance », conclut monsieur Régis Labeaume, administrateur de l'UMQ et maire de Québec.

Rappelons que l'UMQ a présenté un important Plan de relance économique municipal pour fixer les conditions d'une reprise durable des activités économiques dans toutes les régions du Québec. Les dates et modalités d'inscription des différents Rendez-vous régionaux du monde municipal sont affichées sur le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

