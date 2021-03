Rendez-vous pour la réussite éducative - Assurer le maintien des acquis pendant l'été, une priorité du Réseau québécois pour la réussite éducative

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Après une année scolaire perturbée par les restrictions sanitaires, des efforts particuliers et des initiatives nouvelles devraient être déployés pendant la période estivale pour favoriser le maintien des acquis des élèves, freiner le recul des apprentissages et venir en aide aux jeunes ayant subi les plus lourdes conséquences de la pandémie, selon le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ). C'est l'un des principaux messages véhiculés par le RQRÉ, mercredi, dans le cadre des Rendez-vous pour la réussite éducative organisés par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Bien que la situation soit préoccupante, les jeunes ont encore l'avenir devant eux et les adultes significatifs autour d'eux sont toujours présents pour les outiller avec bienveillance dans leur persévérance, a tenu à rappeler le RQRÉ. Dans les prochains mois, il sera toutefois essentiel de stimuler les plaisirs d'apprendre, de maintenir le contact avec les élèves et d'entretenir leurs relations avec les adultes, en plus de nourrir le sens des études et les aspirations professionnelles des jeunes.

Pour éviter ce qu'on surnomme « la glissade de l'été », le RQRÉ propose, entre autres, de renforcer les initiatives favorisant la réussite éducative et la persévérance scolaire et sociale des jeunes en période estivale. Les multiples projets porteurs qui existaient déjà avant la pandémie, par exemple l'offre d'activités ludiques et pédagogiques dans les camps, doivent être reconnus et maintenus, voire intensifiés en fonction des besoins, en même temps que de nouvelles initiatives voient le jour. Ce faisant, davantage de jeunes, ainsi que leur famille, seraient exposés à des activités significatives, notamment en matière de littératie et de numératie.

Une attention particulière devrait d'ailleurs être portée aux jeunes les plus vulnérables dans l'organisation de ces activités estivales, puisque les inégalités observées tout au long de l'année en matière d'éducation, selon les contextes socioéconomiques d'où proviennent les jeunes, tendent à s'accroître pendant l'été.

« Il faut privilégier la notion de maintien des acquis et, surtout, travailler à plus large échelle sur la motivation des jeunes. Les effets de la pandémie se feront sentir longtemps et les mesures adoptées devront donc être réfléchies sur le long terme. Plus encore, bien que certains jeunes aient besoin d'un accompagnement soutenu, il faut s'assurer de l'universalité des services offerts, pour qu'aucun ne soit laissé pour compte », affirme Andrée Mayer-Périard, présidente du RQRÉ.

« La collaboration, le travail intersectoriel et la complémentarité sont des valeurs fondamentales portées par les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) et sont essentielles à la réussite éducative. La collaboration sera particulièrement fructueuse avec les organismes communautaires et de loisirs qui sont fréquentés par les jeunes dans le contexte pandémique et post-pandémique », ajoute Audrey McKinnon, directrice générale du RQRÉ.

Autres propositions

Le RQRÉ rappelle toute l'importance que les initiatives et mesures qui seront développées s'adaptent aux besoins des jeunes et aux réalités locales, et qu'elles soient donc réfléchies en fonction des cibles régionales et des forces en présence sur chaque territoire. La collaboration doit aussi être au cœur des actions proposées pour soutenir les milieux scolaires dans leur mission. Dans cet esprit, le RQRÉ propose également les pistes d'actions suivantes :

Prioriser la reprise des activités parascolaires - sports, loisirs et culture - dès que la situation sanitaire le permet . Les activités parascolaires sont au cœur de la motivation et de la socialisation des jeunes, leur permettant de développer des passions, de s'épanouir, de se réaliser et de vivre des succès.





. Les activités parascolaires sont au cœur de la motivation et de la socialisation des jeunes, leur permettant de développer des passions, de s'épanouir, de se réaliser et de vivre des succès. Déployer des initiatives et des interventions dans les organismes communautaires où les jeunes sont présentement . Il est nécessaire d'aller rejoindre les jeunes, pendant l'été, mais aussi tout au long de l'année, puisque la relation avec l'adulte favorise la réussite éducative.





. Il est nécessaire d'aller rejoindre les jeunes, pendant l'été, mais aussi tout au long de l'année, puisque la relation avec l'adulte favorise la réussite éducative. Mettre sur pied une campagne sociétale à la rentrée mettant à l'avant-plan le plaisir d'être à l'école, l'importance des études et la nécessité de redonner un sens au projet scolaire. Cette prochaine rentrée sera particulière et il sera primordial que nos jeunes et nos écoles sentent que la société est derrière eux.





Cette prochaine rentrée sera particulière et il sera primordial que nos jeunes et nos écoles sentent que la société est derrière eux. Redoubler les efforts pour rejoindre les jeunes qui ne seront pas de retour sur les bancs d'école en septembre. Il sera essentiel d'effectuer des suivis assidus, et ce, sur une plus longue période qu'à l'habitude.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), à l'intérieur duquel se regroupent 17 Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC), réparties sur l'ensemble du territoire québécois, est le fruit de la volonté des IRC de travailler de façon concertée et collective, et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. La mission du Réseau est donc de rassembler et soutenir les IRC qui agissent collectivement afin de contribuer, à l'échelle nationale, à maintenir la persévérance scolaire et la réussite éducative à un haut niveau de priorité et à mettre en place des actions collectives afin de contribuer à l'accroissement de la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec.

