BROSSARD, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La toute première édition du Rendez-vous des juristes municipaux de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réuni plus de 200 professionnelles et professionnels juridiques en milieu municipal. Au cours de cette journée animée par des experts juridiques, des discussions ont eu lieu sur quatre thèmes majeurs, notamment les enjeux propres à l'exercice de la profession juridique en milieu municipal, l'écofiscalité, la gestion contractuelle, l'expropriation, et enfin, l'aménagement et l'urbanisme. Les participants ont eu l'occasion de dialoguer sur ces sujets et de créer des liens lors des périodes de réseautage.

L'Union remercie Doreen Assaad, mairesse de Brossard et membre du conseil d'administration de l'UMQ d'avoir accueilli les juristes municipaux réunis pour cette occasion.

Affaires juridiques de l'UMQ

Les membres de l'Union profitent de conseils juridiques de la part de professionnelles et professionnels qui sont à l'affût de tous les changements législatifs et des tendances jurisprudentielles pour les aider à mieux maîtriser le cadre juridique applicable aux municipalités. En mettant à leur disposition ce service d'accompagnement juridique, l'UMQ souhaite sensibiliser les municipalités à agir en amont et leur éviter des contentieux coûteux devant les tribunaux.

Soucieuse de répondre de façon optimale aux besoins grandissants du milieu municipal, l'équipe des Affaires juridiques de l'UMQ offre aux membres:

Cinq heures de service-conseils juridiques gratuitement sur une base annuelle;

Des services-conseils juridiques professionnels concernant les obligations des municipalités, notamment en matière de droit municipal général, de gestion contractuelle et d'accès à l'information.

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]