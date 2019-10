Rendez-vous de l'écocitoyen : Une multitude d'outils pour agir concrètement

SAINT-LAURENT, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen aura lieu le samedi 26 octobre au Complexe sportif de Saint-Laurent de 10 h à 18 h. Ce grand événement inédit proposera aux citoyens une multitude d'outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien et contribuer à préserver l'environnement tout en améliorant leur qualité de vie et leur santé.

« L'urgence climatique est à présent une réalité au cœur de l'actualité. Cela fait déjà plus de 15 ans que Saint-Laurent, territoire municipal durable, prend des mesures en faveur de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques. Nous pensons que nos citoyens, et particulièrement les jeunes, sont prêts à agir avec nous. La manifestation historique du 27 septembre dernier en a témoigné. Ce premier Rendez-vous de l'écocitoyen est conçu pour accompagner les Laurentiennes et Laurentiens dans le passage à l'action. Tous les outils proposés leur permettront de poser des gestes verts concrets au quotidien. Tous ensemble, faisons une différence : nous sommes tous des écocitoyens! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Les exposants, ateliers et conférences proposeront aux citoyens d'expérimenter des outils et de découvrir des services, projets et ressources sur la préparation aux changements climatiques, le mode de vie zéro déchet, les transports électriques, la biodiversité, l'économie d'énergie, l'école écologique, l'écosanté, la consommation responsable ou encore l'alimentation saine et l'agriculture urbaine.

Dans l'œil du dragon écolo à 13 h 30

Un comité d'experts donnera des conseils aux institutions scolaires laurentiennes qui présenteront des initiatives pour l'environnement et la lutte aux changements climatiques. Il sera composé de Marie-Josée Richer, cofondatrice de l'entreprise Prana et dragon dans l'émission 2019 Dans l'œil du dragon de Radio-Canada, d'Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent et de Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia. L'une des institutions scolaires se verra même remettre un prix « Coup de cœur du public ».

Conférences de 10 h 30 à 17 h 15

« Comprendre la météo et les changements climatiques » et « Peut-on lutter efficacement contre les changements climatiques? » par Patrick de Bellefeuille , conférencier professionnel et présentateur à MétéoMédia, également modérateur des autres conférences

, conférencier professionnel et présentateur à MétéoMédia, également modérateur des autres conférences « Réussir la transition écoénergétique, un écoquartier à la fois! », par Jean-François Lefebvre , Fondation David Suzuki

Fondation David Suzuki « Être un citoyen écoresponsable, c'est quoi? », par Anne-Sophie Jean-Charles d'Equiterre

d'Equiterre « Comment me préparer à une urgence sur le territoire de la municipalité », par Sebastien Labranche de la Croix Rouge Canadienne

Croix Rouge Canadienne « Des gestes simples pour mon écosanté au quotidien » par Lise Parent , co-fondatrice du Réseau des femmes en environnement

, co-fondatrice du Réseau des femmes en environnement « Des solutions pour rendre votre potager écoresponsable », par Bertrand Dumont , Horti-Media

Ateliers de 10 h 30 à 16 h 30

« Organiser une fête zéro déchet », par l'Association québécoise Zéro Déchet

« Mon empreinte écologique » et « Les changements climatiques », par le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)

« Biodiversité de la Vallée du Saint-Laurent », avec des animaux vivants sur place par le Zoo Ecomuseum

Un village d'exposants : une vingtaine de kiosques où le public est invité à vivre des expériences enrichissantes, pleines de créativité et d'innovation, basées sur l'expérimentation et la participation directe. Il recevra également une foule d'informations utiles et pertinentes pour agir chaque jour en faveur de l'environnement.

Une section pour les familles : des aires d'animation permettront aux enfants et à leurs parents de se divertir, tout en participant à des activités éducatives sur l'environnement. Des concours, des tirages et des démonstrations seront aussi au programme. À quelques jours de la fête de l'Halloween, un atelier de décoration de citrouilles sera animé par le Centre d'action bénévole et communautaire (Centre ABC) de Saint-Laurent. La Bibliothèque du Boisé proposera également un éventail de livres sur l'environnement pour les tout-petits.

Un volet entreprises avec le Rendez-vous de l'écocitoyen corporatif le vendredi 25 octobre de 7 h 30 à 10 h 30 au centre de conférence et de réception Le Challenger.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire d'incorporation en 2018, Saint-Laurent fait partie des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

