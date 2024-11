RENDEZ-VOUS ANNUEL DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONSERVATOIRES DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - L'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec présentera un concert d'envergure le 27 novembre prochain, à 19 h 30, à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Ce rendez-vous annuel rassemblera une cinquantaine d'étudiantes et étudiants de niveaux collégial et universitaire provenant de cinq conservatoires de musique du réseau. Pour l'occasion, les élèves auront le privilège d'être dirigés par le talentueux Clemens Schuldt.

Clemens Schuldt, chef Photo : Marco Borggreve (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Au programme de ce concert intitulé Inspirant Nouveau Monde, vous pourrez entendre la Danse villageoise de Claude Champagne, Introduction and Three Folk Songs de Jean Coulthard et la Symphonie no 9 en mi mineur d'Antonin Dvorak. « C'est une chance extraordinaire pour nos jeunes musiciens des conservatoires de pouvoir jouer sous la baguette du chef d'orchestre de l'OSQ, Clemens Schuldt! Cette rencontre musicale inoubliable avec un des grands chefs de notre temps saura les faire grandir individuellement et collectivement, tout en nous permettant de souligner de manière prestigieuse le quatre-vingtième anniversaire du Conservatoire de musique de Québec. » mentionne Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

L'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec est un projet semestriel qui permet de réunir des élèves du Conservatoire à travers la province afin de leur faire vivre une expérience unique de concert d'orchestre. Provenant, pour cette édition, de cinq régions du Québec, les élèves préparent les œuvres choisies dans le cadre d'un cours dédié spécifiquement à la préparation de ce concert. La mise en commun de ce travail important se fait pendant quelques journées de répétitions intensives avec le chef invité. Après avoir joué sous la baguette du réputé Rafael Payare en juin dernier à Val-d'Or, les élèves du Conservatoire se laisseront guider cette fois-ci par le chef de l'Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt.

Les billets sont présentement en vente sur la billetterie du Grand Théâtre de Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs.

