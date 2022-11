SHENZHEN, Chine, 8 novembre 2022 /CNW/ - La Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar débutera le 21 novembre, et les finales seront disputées au stade de Lusail, le plus grand stade du Qatar.

image

Grâce à la popularité de la technologie LED, le système de commande et d'affichage LED est devenu l'équipement standard de nombreuses installations sportives internationales. Unilumin, qui représente l'entreprise chinoise LED Intelligent Manufacturing, et la célèbre entreprise internationale Daktronics ont fourni des écrans LED pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Il y a notamment les grands écrans LED d'affichage du pointage fabriqués par Unilumin, qui enflammeront le terrain de football.

Au Qatar, la température est élevée et le soleil est fort. Les écrans LED utilisés pour la Coupe du monde doivent donc permettre une meilleure dissipation de chaleur et avoir une plus grande luminosité ainsi que d'autres caractéristiques de fonctionnement exceptionnelles. Afin d'offrir une meilleure expérience de visionnement à tous les amateurs du monde entier, l'équipe technique d'Unilumin a personnalisé la conception de l'armoire et appliqué des technologies spécifiques - masque de module, CI de commande et semi-conducteurs - capables d'accroître l'efficacité de la dissipation de la chaleur de plus de 50 %. La luminosité est également grandement améliorée. Elle permet non seulement d'assurer la stabilité de fonctionnement à long terme des écrans, mais aussi de garantir une image nette sous une forte lumière. Les spectateurs pourront ainsi apprécier le jeu partout dans le stade.

De plus, les terminaux d'affichage LED sont munis de la plateforme de commande d'affichage, de fonctionnement et d'entretien développée par Unilumin, qui réalise la commande intelligente à distance de lecture, de diffusion et d'interaction pendant l'événement. Cet important média interactif de diffusion d'information et d'interaction avec le public sera la vedette du stade de Lusail.

Après les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, la Coupe européenne de basket-ball masculin de la FIBA et d'autres événements sportifs majeurs, Unilumin a su une fois de plus tirer son épingle du jeu pour rendre indispensables ses produits de haute technologie lors de grands événements sportifs internationaux, en raison de sa conception de grande qualité, de la personnalisation de ses produits, de ses conseils techniques adaptés aux installations et de son service après-vente.

