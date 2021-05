« Territoire municipal durable depuis 2019, Saint-Laurent intègre le développement durable et la protection de l'environnement dans toutes ses décisions. Ce principe s'applique donc aussi à nos choix de projets d'investissements, y compris dans nos infrastructures municipales, que ce soit dans nos bâtiments ou pour l'éclairage des parcs et des rues. Dans cette perspective, nous sommes fiers de mettre à la disposition de nos citoyens et de nos employés une mairie plus " verte ", dotée notamment de panneaux solaires sur son toit. De même, la certification LEED Or du chalet du parc Decelles vient s'ajouter à notre longue liste de bâtiments écologiques. Ajoutés à l'éclairage DEL de plusieurs de nos parcs, nous investissons pour mettre en place des solutions innovantes et concrètes pour lutter contre l'urgence climatique. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants :



Dans le bâtiment de la mairie, les travaux ont porté sur le remplacement des systèmes assurant le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air de l'immeuble. De plus, 45 panneaux solaires ont été installés sur le toit. Les objectifs de ce chantier consistaient à améliorer l'efficacité énergétique de la mairie, à en diminuer les coûts d'entretien, à en réduire les émissions de gaz à effet de serre et à supprimer les équipements au mazout.





Après un réaménagement majeur, le chalet du parc Decelles s'est mérité la certification de construction écologique LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design ) de niveau Or. Cette prestigieuse norme s'est appliquée à des éléments comme l'aménagement écologique du site, l'énergie et l'atmosphère, les matériaux et ressources utilisés ainsi que la gestion efficace de l'eau. Ce chalet a été bâti en 1964, tout comme la piscine de ce parc qui avait elle aussi fait l'objet d'importantes rénovations en 2018. Saint-Laurent compte déjà 63 bâtiments certifiés LEED sur son territoire, dont la Bibliothèque du Boisé et le Complexe sportif, respectivement certifiés Platine et Or.





L'éclairage des parcs Alexis-Nihon, Chamberland et Noël-Sud a été converti au DEL (lampes à diode électroluminescente) ou le sera prochainement. Ce système d'éclairage intelligent comporte de nombreux avantages : économies sur les coûts d'énergie (- 35 %) et d'entretien(- 55 %), amélioration de la visibilité et réduction de la pollution lumineuse.

À propos du Plan décennal d'immobilisations (PDI) de Saint-Laurent



Portant sur les années allant de 2021 à 2030, le Plan décennal d'immobilisations (PDI) de Saint-Laurent vise à planifier les investissements pour améliorer les parcs, les rues et les immeubles publics de l'arrondissement. Doté d'une enveloppe de 97 M$, le PDI permet une grande flexibilité dans la réalisation des projets prioritaires. Il remplace le programme triennal d'immobilisations (PTI) habituellement adopté chaque année de concert avec le budget de fonctionnement.

