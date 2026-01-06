LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /CNW/ -- Huion est heureux d'annoncer sa présence au CES 2026 à Las Vegas, avec la série d'écrans interactifs Kamvas de 3e génération et deux nouveaux produits.

Ce salon mondialement connu se déroulera sur trois jours, du 6 au 9 janvier. Si vous souhaitez y assister et désirez acquérir une expérience pratique avec les écrans de dessin de Huion, n'oubliez pas de nous rendre visite sur le stand 21444.

Découvrez la gamme Kamvas de 3e génération

Au cours de la dernière année, Huion s'est concentré sur l'évolution de la gamme Kamvas vers sa troisième génération. Cette série d'écrans Kamvas intègre la technologie de pointe PenTech 4.0 de Huion et le verre Canvas nano-gravé, et offre des modes de couleurs multiples et une haute précision des couleurs, le tout visant à offrir une expérience professionnelle complète aux illustrateurs, aux concepteurs et aux studios indépendants. Les caractéristiques et technologies exclusives de la gamme de 3e génération ont été validées et ont été largement saluées par la communauté créative.

À l'heure actuelle, la gamme de 3e génération comprend les modèles Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27, tous deux lancés au début de 2024, mais aussi les modèles Kamvas 13 (3e génération) et Kamvas 16 (3e génération) ainsi que les modèles Kamvas Pro 24 (3e génération) et Kamvas Pro 27 (144 Hz) récemment lancés.

Les éditions Pro prennent en charge le toucher du doigt pour une utilisation intuitive, ce qui les rend pratiques pour les artistes professionnels. En revanche, les éditions standard, comme les Kamvas 13 (3e génération) et Kamvas 16 (3e génération), sont conçues pour les artistes intermédiaires, les étudiants en art et les propriétaires de petites entreprises, offrant un prix abordable sans compromettre la performance.

Révélation anticipée de nouveaux produits

Obtenez un aperçu des produits à venir de Huion ! Huion lancera deux nouveaux articles au cours des prochains mois : un écran de dessin de 22 pouces de 3e génération et une tablette Android 2K de 12 pouces. L'écran interactif devrait être une alternative abordable pour les artistes sur ordinateur, tandis que la tablette sera équipée de la technologie PenTech 4.0 et d'un verre AG+AF, offrant une expérience d'écriture authentique, proche du papier, et des images nettes, même sur un appareil mobile. Ces produits valent la peine d'attendre !

Huion présentera tous ces appareils au CES 2026. Visitez notre stand pour essayer les tablettes ! Pour en savoir plus sur l'écran, suivez notre compte Instagram @huiontablet ou visitez le site Web officiel de Huion à l'adresse huion.com.

À propos de Huion

Huion est un innovateur et fabricant de premier plan de tablettes à stylet, d'écrans à stylet et de tablettes autonomes économiques et de grande qualité pensés pour les artistes et les concepteurs numériques du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851735/Gen_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851736/Kamvas_22__Gen_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

CONTACT : Mia Lee, [email protected]