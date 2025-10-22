LOS ANGELES, 22 octobre 2025 /CNW/ - Huion lance officiellement l'écran à dessin très attendu Kamvas Pro 24 (troisième génération). Ce nouveau modèle est conçu pour les communautés artistiques professionnelles, en particulier celles à la recherche d'un écran à stylet grand format doté de fonctionnalités de pointe, offrant une expérience naturelle et une qualité d'affichage exceptionnelle.

Alors que Huion poursuit sa stratégie de développement continu et répond aux avancées rapides que connaissent les secteurs de la peinture numérique, du design et des médias, l'itération et la mise à niveau de l'ancien Kamvas Pro 24 (4K) sont imminentes.

Kamvas Pro 24 (troisième génération) bénéficie de toutes les améliorations apportées à la gamme Gen 3 de Huion, notamment l'emblématique PenTech 4.0, qui offre une expérience de dessin plus sensible, et le Canvas Glass avec ses propriétés antireflets, qui procure une texture tactile semblable à celle du papier.

De plus, le Kamvas Pro 24 (troisième génération) est doté d'une résolution 4K et de couleurs riches, offrant ainsi une qualité d'image supérieure et des couleurs éclatantes pour les artistes à la recherche d'une expérience visuelle fluide et nette.

Avec son écran de 23,8 pouces, cet affichage offre un espace généreux pour votre toile, vous permettant d'être plus cohérent et immersif dans votre processus de création. Il prend également en charge le mode d'écran partagé et la fonction multi-touch, ce qui vous permet de maximiser votre productivité. Si vous hésitez entre plusieurs écrans grand format, le Kamvas Pro 24 (troisième génération) est un choix évident.

Le Kamvas Pro 24 (troisième génération) surpasse ses concurrents grâce à une précision des couleurs ΔE<1 à la pointe de l'industrie et une large couverture de gamme (99 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 et 98 % Display P3), ce qui en fait l'outil idéal pour les créateurs qui exigent une haute précision des couleurs dans leurs projets.

Le Kamvas Pro 24 (troisième génération) est non seulement un outil ultra-performant, il est également doté d'une conception minimaliste et haut de gamme. Il est livré avec la télécommande Keydial K40 pour un accès rapide aux raccourcis et deux stylets pour différentes préférences, vous garantissant ainsi tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel dès la sortie de l'emballage. Cela aide les artistes numériques, les concepteurs graphiques, les photographes et d'autres créateurs dans divers domaines à travailler plus efficacement et à obtenir des résultats supérieurs.

À propos de Huion

Huion est une marque de premier plan dans le secteur de la fabrication d'équipements créatifs numériques, qui s'engage à fournir aux créateurs du monde entier les outils les plus avancés pour repousser les limites de la créativité.

Pour en savoir plus sur Kamvas Pro 24 (troisième génération), visitez [huion.com] ou suivez son compte Instagram officiel @huiontablet.

