LAS VEGAS, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Huion, le principal fabricant de tablettes numériques, est heureux d'annoncer l'affichage à stylet Kamvas Pro 27 (144 Hz). Cette nouvelle édition s'appuie sur les caractéristiques emblématiques du Kamvas Gen 3 que nous connaissons, notamment PenTech 4.0 (avec 16 384 niveaux de sensibilité à la pression), et s'appuie sur une grande précision des couleurs tout en améliorant le taux de rafraîchissement à 144 Hz, en utilisant la dernière technologie anti-empreintes Canvas Glass 3.0 pour le verre et en élargissant la gamme de couleurs.

Un taux de rafraîchissement élevé joue un rôle crucial dans les domaines créatifs. Il permet en effet que l'expérience du dessin numérique se rapproche le plus possible du dessin sr un véritable papier, ce qui permet aux créateurs de s'immerger pleinement dans le processus créatif. Grâce au taux de rafraîchissement de 144 Hz, les créateurs peuvent profiter d'éléments visuels ultra-fluides, d'une saisie fluide au stylet et d'une réactivité en temps réel. Ces points sont particulièrement importants pour l'animation au rythme rapide ou le travail très détaillé.

Par exemple, lorsqu'ils travaillent sur l'animation image par image, les animateurs doivent prévisualiser régulièrement les séquences. L'écran de 144 Hz offre des éléments visuels incroyablement fluides et clairs, ce qui facilite le repérage de tout mouvement non naturel, de tout bégaiement ou de toute gigue, et permet des réglages précis.

Associé à une résolution 4K, le Kamvas Pro 27 (144 Hz) assure une clarté époustouflante dans chaque détail de votre travail artistique. La fonctionnalité multipoints rend l'interaction plus intuitive et agréable, ce qui améliore votre efficacité professionnelle. Les stylets PW600 et PW600S inclus, alimentés par PenTech 4.0, fournissent des lignes paires et un suivi précis du curseur, et donnent l'impression d'être de véritables stylos ou brosses.

De plus, le Kamvas Pro 27 (144 Hz) offre une vaste gamme de couleurs, couvrant 99 % de sRVB, 98 % d'Adobe RVB, 98 % de DCI-P3 et l'espace couleur Display P3 nouvellement ajouté (98 %). Que vous travailliez sur des illustrations, des graphiques, des publicités ou des projets 3D, il offre des images vibrantes et de qualité cinématographique avec des teintes et un contraste riches.

En tant que premier écran à stylet 4K de 27 pouces de l'industrie avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le Kamvas Pro 27 (144 Hz) est un produit très concurrentiel sur le marché. Pour en savoir plus sur les produits, consultez le site www.huion.com.

À propos de Huion

Huion se consacre au développement de solutions d'encre numérique novatrices et d'outils créatifs de pointe, y compris des tablettes à stylet, des écrans à stylet et des ordinateurs à stylet, pour toutes les formes d'art numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811472/Kamvas_Pro_27__144Hz.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811473/Kamvas_Pro_27__144Hz__01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/5597057/LOGO_Logo.jpg

