LOS ANGELES, 15 août 2025 /CNW/ - Le mois d'août est arrivé, et la rentrée scolaire est officiellement lancée. Les étudiants, les parents et les enseignants s'apprêtent sans doute à acheter les fournitures scolaires ou numériques indispensables pour la nouvelle année. Huion lance aujourd'hui ses soldes de la rentrée avec des réductions allant jusqu'à 47 %! Cette promotion est valable pendant un mois, du 15 août au 15 septembre, ce qui laisse à tout le monde suffisamment de temps pour faire ses achats avant la rentrée.

Les enseignants et les étudiants en art spécialisés dans l'animation, la conception de personnages et la modélisation 3D trouveront leur bonheur parmi les tablettes à écran de qualité professionnelle telles que Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 24 (4K). Du 15 au 17 août, la Kamvas Pro 19 est disponible au prix spécial de 929 $. Après cette date, son prix passera à 949 $. Alors, n'attendez pas pour en profiter! La Kamvas Pro 24 (4K) est disponible au prix de 1 049 $, soit une économie de 250 $! De plus, vous recevrez gratuitement un Keydial mini pour vous aider à gagner en efficacité.

Vous cherchez les meilleurs cadeaux pour les étudiants en art? Les modèles Kamvas 16 (3e génération), Kamvas 13 (3e génération), Inspiroy 2 S/M/L et Inspiroy Frego S/M sont parfaits pour l'illustration, le graphisme, la modélisation 3D ou l'apprentissage en ligne. Ils sont proposés à des prix allant de 44,99 $ à 459 $ et offrent une qualité supérieure et des fonctionnalités de pointe.

Pour les étudiants universitaires ou lycéens qui ont simplement besoin d'un outil portable pour prendre des notes rapides en classe ou travailler sur des projets et des devoirs en groupe, les tablettes numériques Huion Note, Kamvas Slate 10, Kamvas Slate 11 et Kamvas Slate 13 sont des solutions parfaites.

Où trouver les tablettes Huion à des prix avantageux? Rendez-vous sur notre boutique officielle à l'adresse store.huion.com. N'oubliez pas de vérifier vos informations d'étudiant ou de membre du corps enseignant via Student Beans pour bénéficier de 10 % de remise supplémentaire sur le prix promotionnel!

Rejoignez-nous pour gagner des cadeaux exceptionnels!

Si vous ne prévoyez pas d'investir, pourquoi ne pas tenter votre chance avec nos cadeaux? Relevez le défi #Huion1strokeChallenge sur nos médias sociaux pour avoir une chance de gagner une tablette Android Kamvas Slate 13! De plus, nos comptes Twitter officiels dans différentes régions organisent trois séries de jeux-concours pendant la période de rentrée scolaire, avec 12 tablettes graphiques Inspiroy H580X à gagner!

Dans notre communauté officielle, nous avons lancé un sujet de discussion amusant; il vous suffit de laisser votre réponse dans les commentaires pour tenter de gagner une tablette Huion Note. Ne manquez pas cette campagne exceptionnelle, et bonne chance pour votre nouvelle année!

