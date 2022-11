Rencontres officielles avec le gouvernement français - La ministre Martine Biron en mission à Paris

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, effectuera sa première mission outremer, en France, du 15 au 17 novembre prochains.

Ce déplacement lui permettra de nouer ses premiers contacts officiels avec le gouvernement français. La ministre rappellera la relation privilégiée et stratégique qui lie le Québec et la France. Elle réitérera la volonté commune de voir croître de nouveaux partenariats dans des secteurs d'avenir pour une relance durable de part et d'autre de l'Atlantique.

La ministre s'entretiendra avec le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, M. Olivier Becht. Ensemble, ils lanceront l'Année de l'innovation franco-québécoise 2023.

À titre de ministre responsable de la Condition féminine, Mme Biron rencontrera également son homologue, la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Mme Isabelle Rome.

La ministre s'entretiendra aussi avec le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, M. Pap Ndiaye, avec lequel elle coprésidera la 68e session du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). De plus,

Mme Biron rencontrera des membres du groupe d'amitié France-Québec au Sénat. Elle procédera aussi au lancement de la semaine Focus Québec à l'Université Sorbonne Nouvelle, visitera l'écosystème d'innovation de Paris-Saclay et s'entretiendra avec les membres du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois.

Ces rencontres lui permettront de préparer le terrain en vue de la tenue prochaine de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, qui se tiendra au Québec.

Citation :

« La France et le Québec ont une relation unique. Nous sommes unis par une langue, une culture et des valeurs communes. Je suis très fière de pouvoir amener cette relation encore plus loin, notamment pour diversifier nos partenariats économiques. Nous devons continuer d'être des alliés de taille sur de grands enjeux actuels, dont la condition féminine, la jeunesse, la décarbonation et l'innovation. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La France est un partenaire hautement stratégique pour le Québec sur la scène internationale.

La France est un important partenaire commercial pour le Québec. Le pays est devenu, en 2021, le premier client européen du Québec pour ses exportations de marchandises et demeure la 2e source d'investissement étranger au Québec en importance après les États-Unis.

est un important partenaire commercial pour le Québec. Le pays est devenu, en 2021, le premier client européen du Québec pour ses exportations de marchandises et demeure la 2 source d'investissement étranger au Québec en importance après les États-Unis. Les rapports directs et privilégiés entre le Québec et la France accroissent l'influence sur plusieurs enjeux clés comme l'économie, la culture, l'éducation, la santé, la liberté d'expression et la laïcité, la Francophonie, la lutte contre les changements climatiques, ou encore l'intelligence artificielle.

