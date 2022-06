REGINA, SK, le 22 juin 2022 /CNW/ - Réunis sous le thème S'enraciner et garder la tête haute, les ministres provinciaux et territoriaux ont discuté des moyens à prendre pour que tous les investissements gouvernementaux en francophonie canadienne conduisent à des améliorations durables des services pour les francophones.

À l'aube d'un nouveau plan d'action fédéral en matière de langues officielles, les ministres reconnaissent l'engagement de la ministre fédérale des Langues officielles à développer une collaboration fédérale, provinciale, territoriale plus étroite. Dans cet esprit de partenariat accru entre tous les ordres de gouvernements, les ministres invitent le gouvernement fédéral à coordonner ses investissements en francophonie canadienne avec ceux des provinces et territoires afin d'assurer une plus grande efficacité de leurs actions respectives.

Les ministres provinciaux et territoriaux demandent également à la ministre des Langues officielles d'actualiser de manière significative l'appui financier aux Ententes de collaboration en matière de services en français. Les gouvernements provinciaux et territoriaux augmentent constamment l'offre de services en français et les ministres jugent essentiel de maximiser les ressources pour assurer la vitalité des communautés francophones, et ce, dans le respect des compétences constitutionnelles et des différents régimes linguistiques qui prévalent au Canada. Les ministres souhaitent également que le gouvernement fédéral attribue plus de ressources à la promotion de la langue française et de la francophonie canadienne.

« Nous savons qu'une véritable collaboration entre tous les ordres de gouvernement permettra d'assurer le succès des communautés francophones de partout au Canada pour les années à venir », a indiqué l'honorable Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable du Bureau de la condition féminine du gouvernement de la Saskatchewan et coprésidente provinciale-territoriale du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. « Alors que de nouvelles initiatives sont proposées, nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec nous en vue de répondre à la demande croissante de services en français, au bénéfice de la francophonie canadienne. »

La Saskatchewan a assumé la présidence provinciale et territoriale du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC) depuis juin 2021. Pour la prochaine année, ce rôle sera assuré par le gouvernement de la Colombie-Britannique qui accueillera la rencontre annuelle en 2023.

* En raison de l'assermentation imminente d'un nouveau Conseil des ministres, l'Ontario a participé à cette réunion à titre d'observateur et n'est pas partie au présent communiqué.

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), créée en 1994, est un forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. Le CMFC travaille pour une francophonie inclusive et dynamique qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Web du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à www.cmfc-mccf.ca.

