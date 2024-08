HALIFAX, NS, le 7 août 2024 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne participeront à la rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à Halifax 8 et 9 août.

Les journalistes auront l'occasion de prendre des photos le vendredi, 9 août, à 10 h 30 au Halifax Marriott Harbourfront Hotel, Salle Nova Scotia, 1919 Upper Water St.

À 11 h 30, l'honorable Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la Nouvelle-Écosse, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles du Gouvernement du Canada, seront les hôtes d'une conférence de presse.

Les journalistes qui désirent assister en personne ou par Zoom à la conférence de presse sont priés de confirmer leur présence avant 16 h, jeudi 8 août, en contactant la personne ressource pour les médias.

Personne ressource pour les médias : Ama Lorenz, Cellulaire : 902-943-4978, Adresse courriel [email protected]