YELLOWKNIFE, NT, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC) a tenu sa rencontre annuelle à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, les 26 et 27 juin 2025, où la francophonie économique a été au cœur des échanges. C'est sous le thème Célébrons nos langues pour rassembler nos communautés, que l'honorable Caitlin Cleveland et l'honorable Steven Guilbeault ont coprésidé cette rencontre de collaboration intergouvernementale.

Les ministres ont réaffirmé l'apport positif de la francophonie à l'économie canadienne et l'importance de promouvoir son avantage compétitif. À cet effet, ils ont discuté des moyens potentiels de favoriser les opportunités d'affaires et le développement des marchés pour les entreprises francophones. Ces échanges font suite à l'Agora du CMFC sur la francophonie économique tenue à Halifax en août 2024.

En ce qui a trait à l'immigration francophone, les ministres soutiennent l'initiative Culture d'entreprise qui vise à outiller les employeurs pour favoriser la rétention du personnel francophone issu de l'immigration dans les provinces et territoires où le français est en situation minoritaire. Ce projet, mené en collaboration avec la Fédération culturelle canadienne-française et Culture pour tous, se déploiera progressivement sur une période de trois années, au terme de laquelle une gamme d'outils d'accompagnement deviendra disponible pour tous les employeurs.

Les ministres ont aussi discuté du maintien des compétences linguistiques en français entre la fin de l'école secondaire et l'entrée sur le marché du travail. Cette question est un élément essentiel pour répondre au besoin de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Ils ont également réitéré l'importance des communications en français en situation d'urgence.

La rencontre a également été l'occasion de dévoiler la stratégie numérique du projet Le français peut vous mener loin - How far can French Take You?. L'initiative démontre, à travers des capsules vidéo, comment la langue française est une source d'épanouissement personnel et professionnel. Ces vidéos mettent en vedette des personnes dont la carrière stimulante est liée à leur connaissance du français.

Enfin, les ministres ont échangé sur l'importance d'appuyer la découvrabilité de contenu francophone dans l'univers numérique, et d'augmenter la présence du français dans l'espace public.

Le gouvernement du Manitoba coprésidera la prochaine rencontre annuelle du CMFC qui se tiendra à Winnipeg en 2026.

« Ce fut un honneur d'accueillir à Yellowknife mes homologues pour la réunion de cette année du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC). La diversité linguistique et culturelle est une force, une fierté et une source de prospérité pour les collectivités à travers le pays, et tout particulièrement aux Territoires du Nord-Ouest. Grâce à nos échanges, nous avons pu améliorer la collaboration intergouvernementale visant à répondre aux enjeux prioritaires de la francophonie canadienne, notamment en ce qui a trait au développement économique et au soutien à apporter aux collectivités pour y favoriser le dynamisme et l'inclusion. »

-- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest

« La francophonie est au cœur de l'identité canadienne et un levier pour bâtir une économie forte. Je me réjouis de constater que chacun de nous au sein du CMFC a un désir commun de travailler ensemble pour faire du français un atout concurrentiel, partout au pays, et de construire des communautés francophones prospères. En cette troisième année de mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles, nous continuons à agir pour soutenir les communautés francophones d'un océan à l'autre. Je suis heureux de constater que nous avons conclu des ententes avec chaque province et territoire. Nous avons bonifié les services gouvernementaux offerts dans la langue de la minorité, et ce, grâce à l'octroi d'un financement historique pour que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des services dans la langue officielle de leur choix. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), créé en 1994, est un forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. Le CMFC œuvre pour une francophonie inclusive et dynamique qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Web du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne : www.cmfc-mccf.ca

