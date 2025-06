YELLOWKNIFE, NT, le 9 juin 2025 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne participeront à la rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à Yellowknife, les 26 et 27 juin 2025.

Les journalistes auront l'occasion de prendre des photos le vendredi 27 juin, à 11 h 10 HAR à l'hôtel Explorer, salle Katimavik B-C, 4825 49 avenue, Yellowknife.

À 12 h, l'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles du gouvernement du Canada, seront les hôtes d'une conférence de presse, dans la salle Katimavik A.

Les journalistes qui désirent assister en personne ou par Zoom à la conférence de presse sont priés de confirmer leur présence avant 16 h HAR, le jeudi 26 juin 2025, en contactant la personne ressource pour les médias.

