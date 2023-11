Rencontre Émile-Ollivier 2023 - De réfugiés à citoyens

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La sixième édition des rencontres Émile-Ollivier de l'Institut Jacques-Couture promet une expérience enrichissante. Cet événement se tiendra gratuitement dans les locaux de l'Université TÉLUQ, à Montréal, le jeudi 16 novembre 2023.

Des conférenciers et conférencières de renom exploreront les conditions propices à une meilleure compréhension entre les hôtes et les nouveaux arrivants et arrivantes, ainsi que les échanges et l'ouverture sur le monde et les sociétés qui en découlent.

L'objectif de cette rencontre n'est pas de prendre position sur un sujet en particulier, mais de favoriser un dialogue ouvert et inclusif, encourageant la réflexion collective et individuelle.

Thème principal

Le thème choisi, « Parcours et perceptions des déplacements : de réfugiés à citoyens », représente un effort profond de réflexion sur ce phénomène mondial des déplacements, qui prend diverses formes pour diverses raisons, créant différentes catégories de personnes en fonction du statut que leur accordent les États. Ces mouvements de population ont un impact profond au Québec, terre d'accueil.

Prix Jacques-Couture

En clôture de la rencontre, l'Institut remettra le prix Jacques-Couture à Marjorie Villefranche, une pionnière au sein de la communauté haïtienne qui a apporté une contribution remarquable à l'accueil des nouveaux arrivants et arrivantes.

Comité scientifique

Le comité scientifique, composé de Pierre Anctil, Johane Bergeron, Mireille Elchacar, Mireille Gélinas, Nathalie Lachapelle, Angéline Martel, Stephan Reichhold et Kevin Wilsona a travaillé en synergie pour planifier et organiser cette rencontre.

« Cette édition 2023 promet, comme toujours, de riches échanges autour de questions d'actualité liées aux conflits en cours et aux besoins humanitaires qui en découlent, appuyés par les présentations selon les recherches et les expériences des conférenciers et conférencières », souligne Angéline Martel, directrice de l'Institut Jacques-Couture.

POUR TOUT SAVOIR

Rencontres Émile-Ollivier

16 novembre 2023, de 9 h à 12 h 40

Amphithéâtre de l'Université TÉLUQ

5800, rue Saint-Denis, 11e étage

Montréal (Québec) H2S 3L5

Programme

Inscrivez-vous au plus tard le 13 novembre à 8:00 (heure de Montréal)

Rencontres Émile-Ollivier

Les rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multiperspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants et intervenantes du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiantes et étudiants.

Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « accueils, échanges, sociétés ». Dans le contexte québécois, l'accent de la thématique est mis sur la maîtrise de la langue française et sur une meilleure connaissance de la société québécoise par les nouveaux arrivants. Il cherche également à favoriser une plus grande compréhension du monde dans la société québécoise.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

