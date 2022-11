QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La cinquième édition des rencontres Émile-Ollivier de l'Institut Jacques-Couture sera présentée dans les locaux de l'Université TÉLUQ, à Montréal, ainsi qu'en webdiffusion, ce jeudi 17 novembre. À cette occasion, des conférenciers et conférencières de haut niveau exploiteront avec agilité le thème « Courtepointe des identités québécoises contemporaines : institutions, mouvances et territoires ».

Rencontre Émile-Ollivier 2022 - Courtepointe des identités québécoises contemporaines : institutions, mouvances et territoires (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Cet événement a pour objectif de poursuivre l'étude des appartenances diverses et des lieux d'élection physiques ou sociaux. Le but n'est pas de statuer d'une manière ou d'une autre sur un sujet ou l'autre, mais plutôt d'ouvrir toutes les options, de les discuter, de les porter à réflexions, collectivement et individuellement.

En fin de rencontre, l'Institut décernera son troisième prix Jacques-Couture à une personnalité méritante et exemplaire au regard de l'œuvre de Jacques Couture.

« Réfléchir aux formes et aux transformations durables ou éphémères qu'ont connues les identités québécoises au cours des dernières années est fondamental à l'heure actuelle. La thématique choisie pour cette cinquième édition des rencontres Émile-Ollivier est à la fois pertinente, percutante et nécessaire », a déclaré la directrice générale, madame Lucie Laflamme.

Le comité scientifique qui a œuvré à la planification et à l'organisation de la rencontre est composé de Jean-Luc Bédard, Johane Bergeron, Mireille Elchacar, Marilyne Lamer et Kevin Wilson, avec le soutien de la directrice, Angéline Martel.

5e édition

Rencontres Émile-Ollivier

17 novembre 2022, de 9 h 30 à 17 h

Sur place à Montréal ainsi qu'en webdiffusion

Information et inscription

À propos des rencontres Émile-Ollivier

Les rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multiperspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants et intervenantes du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiantes et étudiants.

À propos de l'Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « accueils, échanges, sociétés ». Dans le contexte québécois, l'accent de la thématique est mis sur la maîtrise de la langue française et sur une meilleure connaissance de la société québécoise par les nouveaux arrivants. Il cherche également à favoriser une plus grande compréhension du monde dans la société québécoise.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

