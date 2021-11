Rencontre Émile-Ollivier 2021 - Résistances, cohésions et solidarités

QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La quatrième édition des Rencontres Émile-Ollivier de l'Institut Jacques-Couture sera présentée en webdiffusion le jeudi 18 novembre 2021. À cette occasion, des conférenciers et conférencières de haut niveau exploiteront avec agilité le thème « Résistances, cohésions et solidarités : la diversité ethnoculturelle en 2021 ».

Cet événement favorisera un retour sur les transformations de la diversité ethnoculturelle occasionnées par les événements de la dernière année, et plus particulièrement par la crise sanitaire. Comme les dernières rencontres, il se présentera tout en contrastes, en discussions et en réflexion. Cela dit, l'objectif ne sera pas de statuer sur un sujet ou l'autre, mais plutôt d'ouvrir toutes les options, de les discuter, de les porter à réflexion, collectivement ou individuellement.

En fin de rencontre, l'Institut décernera son deuxième prix Jacques-Couture à une personnalité méritante et exemplaire au regard de l'œuvre de Jacques Couture.

« Cette édition 2021 des Rencontres Émile-Ollivier promet à nouveau de riches échanges à toutes celles et à tous ceux qui auront le privilège d'y participer. Aussi, j'aimerais féliciter le comité scientifique de l'événement coanimé par la professeure Angéline Martel, directrice de l'Institut Jacques-Couture, soit les professeurs Paul Bleton, Marilyne Lamer, François Pichette et Isabelle Savard, qui ont su mettre en place un programme qui permettra de revenir sur les transformations durables ou éphémères, constructives ou non, de la diversité dans nos différentes sociétés et cultures vivantes au Québec,», a déclaré la directrice générale, madame Lucie Laflamme.

4e édition

Rencontres Émile-Ollivier

18 novembre 2021, de 9 h 30 à 17 h 10

En webdiffusion

Information et inscription

À propos des Rencontres Émile-Ollivier

Les Rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multi perspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants et intervenantes du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiantes et étudiants.

À propos de l'Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « Accueils, Échanges, Sociétés ».

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycle. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels

