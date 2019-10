Rencontre Émile-Ollivier 2019 - Nos appartenances hors territoires et cultures

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La troisième édition des Rencontres Émile-Ollivier de l'Institut Jacques-Couture sera présentée à Montréal le jeudi 21 novembre 2019. À cette occasion, des conférenciers renommés exploiteront avec agilité le thème « Au-delà des territoires et cultures : nos lieux d'élection, nos liens d'appartenances ».

Grâce à la participation de Joseph Yvon Thériault, professeur titulaire au Département de sociologie de l'UQAM, de Pierre Anctil, professeur titulaire au Département d'histoire de l'Université d'Ottawa, de Valentina Gaddi, boursière Vanier et candidate au doctorat au Département de sociologie de l'Université de Montréal, et d'Éric Bédard, professeur au Département Sciences humaines, Lettres et Communications à l'Université TÉLUQ, cet événement approfondira l'étude des appartenances diverses et de lieux d'élection physiques ou sociologiques.

Qui plus est, les participants à cette journée visionneront le film L'Islam de mon enfance, de Nadia Zouaoui, journaliste, cinéaste et documentariste. En traçant les lignes entre l'islam politique et l'islam culturel, ce film tente, à sa manière, de créer des ponts entre les cultures, tout en permettant de continuer l'analyse des ancrages personnels et collectifs sur un sujet d'actualité.

« Cette édition 2019 des Rencontres Émile-Ollivier promet encore une fois des échanges de haut niveau à tous ceux qui auront le privilège d'y participer. Je prends le temps de féliciter le comité scientifique de l'événement, soit les professeurs Anne-Marie Gagné, Anna Joan Casademont, Éric Bédard et Angéline Martel, également directrice de l'Institut Jacques-Couture, ainsi que Marilyne Lamer, auxiliaire de recherche, qui a su mettre en place un programme qui amènera une réflexion collective et ouverte », a déclaré le directeur général par intérim, monsieur André G. Roy.

3e édition

Rencontres Émile-Ollivier

21 novembre 2019, de 8 h 30 à 17 h

Amphithéâtre de l'Université TÉLUQ

5800, rue Saint-Denis, bureau 1105

Montréal (Québec) H2S 3L5

Information et inscription

À propos des Rencontres Émile-Ollivier

Les Rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multiperspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiants.

À propos de l'Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « Accueils, Échanges, Sociétés ».

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

SOURCE Université TÉLUQ

Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, denis.gilbert@teluq.ca

