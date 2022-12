Rencontre du conseil d'administration de l'UMQ - Une plus grande équité fiscale est nécessaire

BÉCANCOUR, QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue de la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les membres ont démontré, d'une voix forte, l'importance d'atteindre une plus grande équité fiscale entre les municipalités et le gouvernement du Québec.

À ce sujet, les élues et élus de plusieurs régions ont rappelé que les pressions budgétaires municipales démontrent plus que jamais l'urgence de redéfinir le partenariat avec Québec. De nombreux enjeux fiscaux et financiers ont été mis sur la table, dont la pérennisation du partage de la croissance d'un point de la TVQ, l'adaptation des programmes d'infrastructures et le financement du transport collectif.

« Les membres du conseil d'administration sont catégoriques. L'iniquité fiscale actuelle est de plus en plus difficile à porter, et ça se répercute directement sur nos concitoyennes et concitoyens. Au cours des semaines à venir, le milieu municipal sera mobilisé, et ce, particulièrement en prévision du prochain budget 2023-2024, et à moyen terme, pour jeter les bases d'un nouveau partenariat avec Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Notons que l'UMQ participera activement aux consultations prébudgétaires du ministre Eric Girard, en prévision du dépôt du budget du Québec de mars prochain.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

