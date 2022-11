Rencontre du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture - Le développement économique durable des pêches et de l'aquaculture nécessite un appui accru du fédéral

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a tenu à souligner les priorités du Québec en marge de la rencontre du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA), qui a eu lieu à Winnipeg les 28 et 29 novembre. Le ministre rappelle que le développement économique durable des pêches et de l'aquaculture constitue une priorité pour le gouvernement et qu'il souhaite un appui financier accru du gouvernement fédéral pour soutenir adéquatement ce secteur.

Par ailleurs, au sujet de la pêche au sébaste, le ministre réitère qu'il est primordial, pour l'industrie des pêches ainsi que pour nos pêcheurs du Québec, que le ministère des Pêches et des Océans du Canada respecte les parts historiques du Québec et consulte les provinces avant de prendre sa décision quant à la réouverture de cette pêche. La reprise de la pêche commerciale au sébaste doit permettre de développer une industrie durable et prospère dont bénéficieront toutes nos régions côtières.

Le Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025 vise notamment à doubler d'ici 2025 le volume de production aquacole, afin de le faire passer de 1 600 tonnes à plus de 3 200 tonnes. Plusieurs projets piscicoles d'envergure impliquant l'utilisation de technologies avancées sont en développement au Québec.

Finalement, le gouvernement du Québec continuera d'assumer pleinement ses responsabilités et ses compétences en matière de gestion des espèces aquatiques tout en mettant en œuvre ses propres outils de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Il entend poursuivre sa collaboration avec les autres gouvernements en continuant de partager les meilleures pratiques et en faisant valoir la mise en place de ses propres outils.

Citation :

« En plus de contribuer à l'accroissement de l'autonomie alimentaire, le secteur aquacole possède les atouts nécessaires pour jouer un rôle de vecteur de croissance important pour l'économie de toutes les régions du Québec. À cette fin, nous souhaitons un soutien du gouvernement fédéral pour l'adoption de technologies de production propres minimisant l'impact sur l'environnement afin d'aider les entreprises à augmenter de manière considérable leur production. Concernant la pêche au sébaste, le maintien de la part historique du Québec dans cette pêcherie contribuera à la croissance du secteur des pêches ainsi qu'à la vitalisation de nos régions côtières. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le secteur aquacole offre un fort potentiel d'approvisionnement du marché intérieur, notamment par l'augmentation de la production de salmonidés.

L'accroissement des investissements dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales fait également partie des objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde .

. Le gouvernement du Québec a élaboré en 2021 le Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales.

Le CCMPA constitue le principal forum d'engagement multilatéral entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour aborder les questions de pêche et d'aquaculture d'importance nationale.

Le mandat principal du CCMPA est de promouvoir la coopération intergouvernementale sur les questions d'importance nationale relatives à la pêche en eau douce et en mer et à l'aquaculture, ainsi que de fournir une tribune pour établir et atteindre des objectifs communs.

Lien connexe :

Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025

