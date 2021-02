Rencontre du Caucus des grandes villes de l'UMQ - Les 10 grandes villes identifient leurs priorités pour le prochain budget du Québec

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les mairesses et maires membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont rencontrés virtuellement aujourd'hui pour identifier leurs priorités, à quelques semaines du dépôt du budget du Québec 2021-2022.

Pour les dix grandes villes du Québec, le plan budgétaire que présentera le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, devra impérativement miser sur le logement social. Deux axes sont à prioriser : le rattrapage des projets déjà annoncés depuis 2010 mais non financés et la création de nouveaux logements sociaux.

« Le prochain budget du Québec devra être l'occasion de financer, à court terme, les 5 000 logements sociaux déjà annoncés, mais aussi de prévoir les besoins à long terme. Pour les grandes villes du Québec, on estime qu'il faut créer 20 000 logements sociaux d'ici les cinq prochaines années afin de répondre aux besoins de nos populations les plus vulnérables, qui ont été exacerbés par la pandémie. Cette réponse doit passer par un plus grand arrimage entre les fonds disponibles au fédéral et les programmes provinciaux. Nous travaillerons étroitement avec Québec et Ottawa pour que cela se concrétise », a soutenu le président du caucus et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin.

Les élues et élus des grandes villes ont aussi rappelé l'importance de réinvestir en santé mentale et de soutenir les corps de police municipaux, qui voient leurs interventions se diversifier et devenir de plus en plus complexes.

« Au cours des dernières années, l'État s'est désengagé en regard des services de santé et de services sociaux, notamment concernant la santé psychologique. Cela a eu un effet collatéral sur les interventions de nos corps policiers. Maintenant, on demande que Québec réinvestisse massivement en santé, pour soutenir nos citoyennes et citoyens en situation de précarité, mais qu'il initie aussi des échanges avec les municipalités pour revoir les rôles et les responsabilités de chacun, évaluer les coûts liés à la transformation des activités des services de police municipaux et identifier des sources de financement appropriées », a conclu Monsieur Pedneaud-Jobin.

Enfin, la relance économique a été au coeur des discussions. Pour les grandes villes, plusieurs secteurs d'activités stratégiques devront être soutenus dans le plan budgétaire, pour que les retombées se fassent sentir dès que possible sur l'ensemble de leur économie. Les secteurs privilégiés par le caucus sont l'industrie touristique, les centres-villes ainsi que les rues commerciales. Le soutien aux projets d'infrastructures municipales a également été identifié comme une priorité pour la relance, notamment par une bonification du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Soulignons que la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, et le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, présenteront les recommandations détaillées de l'Union au ministre des Finances le 8 février prochain, dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus. Le caucus compte dix municipalités membres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

