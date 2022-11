RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES : QUÉBEC SERA L'HÔTE DE L'ÉDITION 2023

DJERBA, TUNISIE, le 20 nov. 2022 /CNW Telbec/ - De passage en Tunisie pour le Sommet de la Francophonie, le premier ministre du Québec a annoncé que Québec sera l'hôte de la prochaine Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaRef). Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), en collaboration avec Québec International, en sera l'organisateur. Plusieurs centaines d'entrepreneurs en provenance des quatre coins du globe seront attendus à cet événement annuel de l'Alliance des Patronats Francophones (APF). Avec LaRef, le CPQ aimerait voir le Québec se tailler une place prépondérante dans l'espace francophone, autant par la voie diplomatique que la coopération économique.

« Je suis fier que le Québec accueille la troisième édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones, prévue l'an prochain. Cet événement sera l'occasion pour nos leaders économiques et nos entreprises de se regrouper et d'échanger, ouvrant la voie à d'éventuels partenariats et opportunités de développement. Ces rencontres sont essentielles pour intensifier les échanges commerciaux et les investissements entre pays francophones. C'est un honneur de recevoir cette grande famille francophone, chez nous, dans le seul État majoritairement francophone de l'Amérique du Nord ! », déclare M. François Legault, premier ministre du Québec.

L'objectif de LaRef est de créer un rendez-vous pour les délégations internationales et pour les employeurs québécois, de générer des occasions d'affaires. Cet événement servira également comme un lieu d'échanges pour les travaux de l'APF.

« J'ai beaucoup insisté auprès de nos partenaires à l'international pour qu'on se donne rendez-vous chez nous, au Québec. Notre position géographique est enviable parce que nous représentons une porte d'entrée vers l'Amérique. J'ai aussi remarqué qu'il y a un réel appétit pour les entreprises d'ici à s'exporter et traverser les frontières. L'inverse est aussi vrai : nous sommes prêts à accueillir les employeurs intéressés à s'établir en sol québécois », soutient M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ ainsi que vice-président et trésorier de l'APF.

Rappelons que la francophonie représente 16 % du PIB mondial et que la part de ses flux commerciaux s'élève à 20 %. Il s'agit de la troisième langue d'affaires au monde. La francophonie compte également 321 millions de locuteurs répartis sur plusieurs continents. Son poids démographique comme son importance économique ne sont plus à démontrer.

À propos de LaRef :

La Ref est un événement d'échanges et de réseautage, mais aussi une occasion pour soutenir les travaux de l'Alliance des Patronats Francophones qui rassemble 28 organisations patronales de pays francophones. Les deux premières éditions de la REF ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France. Les deux événements ont permis de rassembler chacun plus de 500 personnes.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Victoria Drolet, Conseillère principale en affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected]; Cell. : 438 888-3312