RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC : DES ÉCHANGES ENRICHISSANTS ET PORTEURS

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une rencontre privée avec le premier ministre du Québec François Legault, le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), Karl Blackburn, a pu échanger sur de nombreux sujets qui préoccupent les employeurs. Les défis de la transition énergétique et de l'économie verte et les enjeux législatifs ont été quelques-uns des sujets abordés. La pénurie de main-d'œuvre était également au menu de la rencontre.

Comme mentionné à plusieurs reprises, pour les employeurs, la pénurie de main-d'œuvre est l'enjeu numéro un. C'est pourquoi le CPQ a discuté avec M. Legault de la possibilité de mobiliser la société civile pour trouver ensemble des solutions globales. Rappelons qu'il y a toujours près de 250 000 postes vacants au Québec et que le taux de chômage à 3,9 % est historiquement bas.

« Il faut aussi se pencher sur les façons d'améliorer la productivité de nos entreprises. Réduire l'écart de richesse avec l'Ontario doit être l'une de nos priorités », explique M. Blackburn.

Économie verte et transition énergétique : des défis de taille

Il a également été question des défis d'accélérer le virage vers une économie plus verte. Le CPQ partage les ambitions du premier ministre de faire du Québec un leader dans la transition écologique. Par contre, il faut accompagner les employeurs dans ces transformations, c'est pourquoi le CPQ recommande d'utiliser davantage l'écofiscalité, l'économie circulaire et d'anticiper les besoins à venir en termes de formations et compétences de la main-d'œuvre.

Le CPQ a abordé aussi les besoins futurs en énergie, un élément essentiel pour assurer la décarbonisation du milieu économique. Afin d'assurer que nos entreprises aient accès à l'énergie nécessaire, on doit maintenir l'équilibre entre projets d'exportation et les besoins au niveau local, développer davantage la part des énergies renouvelables et encourager l'efficacité énergétique.

Trois réformes simultanées : des enjeux d'application pour les entreprises

Depuis l'élection du gouvernement Legault en 2018, plusieurs réformes d'envergure concernent les employeurs québécois. La réforme de la santé et sécurité au travail (PL59), les dispositions visant le renforcement du français (Loi 14 anciennement PL96) et les changements amenés par la protection des renseignements personnels (Loi 25) sont toutes entrées en vigueur de façon progressive, mais avec des exigences importantes pour se conformer. Ces trois dossiers inquiètent les employeurs québécois.

« L'une ou l'autre de ces trois réformes reviennent presque systématiquement dans les points d'inquiétude soulevés par nos membres. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées et sont soucieuses de se conformer aux nouvelles règles, mais elles ont besoin de temps. J'ai réitéré au premier ministre qu'on partage les mêmes objectifs, mais il faut mieux prendre en compte a réalité du milieu des affaires pour y arriver », commente M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

