GATINEAU, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des fonctionnaires de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ont rencontré des élus de la ville de Gatineau afin d'offrir une mise à jour sur l'avancement du projet de remplacement du pont Alexandra et de clarifier des éléments essentiels du projet, tels que le raisonnement derrière la décision de remplacer le pont, les conditions de la structure et les études réalisées. Dans le cadre de cette rencontre, les élus ont eu l'opportunité d'obtenir des réponses à des questions importantes qui touchent les citoyens.

Les conclusions de nombreux rapports et études sur le remplacement du pont Alexandra menés depuis 2012 démontrent que le pont Alexandra doit être remplacé. Élément emblématique du paysage d'Ottawa-Gatineau depuis plus de 120 ans, le pont Alexandra est arrivé à la fin de sa durée de vie utile. Il nécessite un remplacement en raison d'une détérioration significative due au temps, à l'exposition aux éléments naturels et au sel, ainsi qu'à l'utilisation continue qu'il subit.

Ces études nous ont aidé à planifier et à prendre des décisions fondées sur des données probantes. L'étude de faisabilité réalisée en 2022 par la société de conseil et d'ingénierie Tetra Tech a déterminé qu'il n'était pas viable de conserver le pont Alexandra existant, quelle que soit son utilisation future, qu'il soit destiné aux véhicules, aux piétons, aux cyclistes ou à toute autre option future de transport en commun.

L'analyse des coûts du cycle de vie réalisée en 2018 a également examiné les possibilités d'investissements envisageables à long terme. L'analyse a déterminé que la réhabilitation de la structure existante nécessitait des réparations immédiates et à moyen et long terme considérables, avec des incertitudes significatives quant aux travaux futurs. De plus, si la structure existante pouvait être réparée, toute durée de vie résiduelle prolongée obtenue pour le pont existant à la suite de ces réparations serait nettement inférieure à la durée de vie prévue d'un nouveau pont, sans possibilité de bénéficier des économies de coûts liées à l'exploitation et à l'entretien à long terme d'un pont moderne.

En remplaçant le pont, les citoyens de la région de la capitale nationale peuvent s'attendre à un pont qui répond aux exigences fonctionnelles de la communauté, permet une capacité et une sécurité accrues, facilite un accès polyvalent et assure la compatibilité avec une éventuelle future infrastructure de tramway tout en se conformant au plus récent Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

La nouvelle conception du pont contribuera à éviter les structures et les éléments sujets à la corrosion. Le pont pourra ainsi être maintenu en bon état pendant une plus longue période et servir à de nombreuses générations. La conception du nouveau pont portera une attention particulière à l'histoire et au cadre unique de l'actuel pont Alexandra. SPAC collabore d'ailleurs avec des spécialistes du patrimoine et d'autres parties prenantes pour préserver et commémorer l'héritage du pont.

L'engagement avec les parties prenantes et les consultations publiques sont au cœur même du projet. Les prochaines consultations publiques auront lieu cet automne. Les partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les parties prenantes, incluant les villes d'Ottawa et de Gatineau, ainsi que le public auront l'occasion d'en apprendre davantage sur le processus et de faire part de leurs commentaires sur les éléments des options de conception. Ces commentaires seront pris en considération dans la recommandation sur l'option de conception privilégiée. De plus, le processus d'approvisionnement pour la conception-construction progressive devrait également être lancé à l'automne.

Nonobstant l'état actuel du pont, des investissements sont en cours pour prolonger temporairement la durée de vie du pont et assurer son utilisation publique en toute sécurité jusqu'à ce que les travaux de remplacement ne commencent, au plus tard en 2028.

