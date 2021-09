Remise surprise d'un prix du Gala SOCAN 2021 à Shreez durant une présentation spéciale dans le cadre du FME

Pour le coup d'envoi de la remise de prix, la SOCAN s'est rendue au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) pour remettre un premier trophée surprise à Shreez dans la catégorie Musique Hip-Hop/Rap, lors de son spectacle devant une foule en délire. Il devient ainsi le 8 e récipiendaire de ce prix après, entre autres, Souldia (2020), Alaclair Ensemble/FouKi (2019), Loud (2018) et Dead Obies (2017). « C'est le plus grand bonheur d'être récipiendaire de ce prix SOCAN. Moi et mon équipe sommes fiers et reconnaissants de voir que tout le travail que nous avons accompli dans cette campagne porte ses fruits », a confié le principal intéressé.

Pour le chef des services aux membres de la SOCAN, Jean-Christian Céré, cette remise d'un prix SOCAN à Shreez au FME était une première présentation parfaite : « Shreez a connu une année 2020 exceptionnelle malgré la pandémie et le FME est un fier licencié de la SOCAN qui a toujours compris l'importance d'une rémunération équitable, de la promotion des créateurs et des éditeurs de musique. Cette cérémonie de remise de prix surprise lance notre célébration annuelle du talent et de la créativité incroyables des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Québec qui ont réussi à nous étonner malgré les obstacles qu'ils ont dû surmonter. Le 5 octobre, ce sera notre tour de les faire briller de mille feux. »

Le Gala SOCAN pour les créateurs et éditeurs de musique francophones se déroulera en ligne pour la deuxième année consécutive. Dès le 5 octobre, une foule de lauréats, des entrevues vidéo, des vidéos de remerciement et de déballage de trophées ainsi qu'une prestation musicale seront présentés tout au long de la semaine sur un site Web dédié au Gala SOCAN 2021 et sur les réseaux sociaux de la SOCAN @socanmusique.

Le Gala SOCAN de Montréal est l'équivalent francophone du gala annuel des SOCAN Awards de Toronto qui célèbre les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique anglophones.

