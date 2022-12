Remise des prix de reconnaissance Essor 2021-2022 - Saluer le talent et la créativité des élèves depuis 25 ans!

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, ont procédé à la remise des prix de reconnaissance Essor lors de la 25e cérémonie, qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

Quinze projets artistiques et culturels issus de neuf régions du Québec ont reçu les honneurs, ce qui a permis de saluer la qualité du travail de dizaines d'enseignantes et d'enseignants, de membres du personnel scolaire, de partenaires du milieu culturel et d'élèves.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent depuis 25 ans l'excellence et l'originalité de projets artistiques et culturels réalisés dans les écoles québécoises. Ils permettent de reconnaître l'engagement des différents intervenants des milieux scolaire et culturel, de faire rayonner la qualité de leur travail et de mettre en valeur le savoir-faire et l'imagination des élèves.

Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur de 2 000 $ à 10 000 $. Au total, une somme de 53 500 $ est remise en bourses.

Le Grand Prix national

L'école Jésus-Adolescent du Centre de services scolaire des Chênes s'est vu remettre le Grand Prix national pour le projet Les jeunes s'exposent à la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. Dans le cadre de cet événement annuel, des élèves de Drummondville et de Québec ont présenté leurs œuvres produites lors d'un projet de création collective avec l'artiste Anahita Norouzi. Cette exposition, d'une durée d'un mois, a réuni les œuvres d'élèves du Cégep de Drummondville, des écoles Le Sommet, Jésus-Adolescent et des Deux-Moulins. Le prix est constitué d'une bourse de 10 000 $. La réalisation et la diffusion d'une capsule vidéo sur le site Web « La Fabrique culturelle » de Télé-Québec accompagnent également ce prix, qui récompense un projet répondant de façon exceptionnelle à l'ensemble des critères des prix de reconnaissance Essor.

Citations :

« Les prix de reconnaissance Essor s'inscrivent dans la volonté du gouvernement du Québec que les élèves découvrent les arts et la culture pendant leur parcours scolaire. Il s'agit d'une belle occasion de mettre en lumière l'engagement de nombreux enseignants et enseignantes passionnés et partenaires culturels qui épaulent les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Vos initiatives enrichissent nos milieux et favorisent la réussite scolaire des jeunes. Merci à tous les participants et participantes et bravo aux lauréats et lauréates! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je tiens à féliciter tous les lauréats et lauréates des prix de reconnaissance Essor, qui célèbrent cette année leurs 25 ans d'existence. Je suis heureux de voir à nouveau tant de gens du milieu scolaire s'impliquer auprès des jeunes pour leur faire vivre la culture à l'école et je salue du même souffle tous les artistes et partenaires culturels qui ont contribué au succès des projets gagnants. Plus que jamais, je suis convaincu que cette association entre la culture et l'éducation est essentielle pour faire de nos jeunes de futurs catalyseurs du développement culturel québécois. Bravo à toutes et à tous! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« L'union de la culture et de l'éducation engendre des résultats remarquables. Les prix Essor permettent de les faire briller. Je veux donc féliciter les élèves, les enseignants et enseignantes, les responsables scolaires, les partenaires du milieu culturel et tous les artistes qui ont participé à la réalisation des projets gagnants. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.

Cette année, les prix sont remis en collaboration avec les partenaires suivants : Télé-Québec et l'Association québécoise des comités culturels scolaires (AQCCS).

La liste complète des projets gagnants est disponible en annexe.

Liste des projets gagnants :

Courtepointe végétale pour les moutondeuses

Prix Innovation

École des Cheminots - l'Envol

Centre de services scolaire des Phares

Région du Bas-Saint-Laurent

À la rencontre de l'autre

Prix Horizon

École polyvalente Jonquière

Centre de services scolaire De La Jonquière

Région du Saguenay─Lac-Saint-Jean

Unir la différence au-delà des mots et des sons

Prix Développement pédagogique

École Madeleine-Bergeron et École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds (école privée)

Centre de services scolaire des Découvreurs

Région de la Capitale-Nationale

EXIL

Prix Initiative

Collège de Champigny (école privée)

Région de la Capitale-Nationale

Scannes de Noël

Prix Initiative

École de l'Escabelle

Centre de services scolaire de la Capitale

Région de la Capitale-Nationale

Les Jeunes Artistes

Prix Initiative

École Chavigny

Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Région de la Mauricie

John Zorn et l'Albadesro Songbook

Prix Initiative

École Des Roseraies

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Région de Montréal

Dans ma bulle

Prix Culture

École Sainte-Colette

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Région de Montréal

À conte-courant, mémoires du Saint-Laurent

Prix Rayonnement

École Saint-Anselme

Centre de services scolaire de Montréal

Région de Montréal

Jardin Éco-Art CAL

Prix Une école accueille un artiste ou un écrivain

École Curé-Antoine-Labelle

Centre de services scolaire de Laval

Région de Laval

Sois bel(le) et tais-toi

Prix Une école accueille un artiste ou un écrivain

École Armand-Corbeil

Centre de services scolaire des Affluents

Région de Lanaudière

Laboratoire empathique auprès des élèves présentant un trouble du spectre de l'autisme

Prix Une école accueille un artiste ou un écrivain

École Le Roseau

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Région du Saguenay─Lac-Saint-Jean

Mémoire vivante et Mémoire vivante 2 : Les minuties

Prix Citoyenneté culturelle

École du Coteau

Centre de services scolaire des Affluents

Région de Lanaudière

L'arbre à sons

Prix Développement durable

École secondaire de la Cité-des-Jeunes avec la participation de l'école secondaire du Chêne-Bleu et de l'école secondaire Soulanges

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Région de la Montérégie

Les jeunes s'exposent à la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement

Grand Prix national Essor

École Jésus-Adolescent

Centre de services scolaire des Chênes

Région du Centre-du-Québec

