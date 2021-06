Remise des prix de l'Association minière du Québec - L'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec se démarquent

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont raflé presque tous les honneurs lors du congrès annuel de l'Association minière du Québec (AMQ) où étaient récompensés les efforts en santé et sécurité du travail (SST) et différentes initiatives liées aux opérations minières.

Trophées F.J. O'Connell

La 55e remise des prestigieux trophées F.J. O'Connell a donné droit à une triple égalité dans la catégorie « Opérations souterraines - 400 000 heures et plus travaillées », alors que les mines Éléonore, Matagami et Raglan sont reparties avec les grands honneurs.

Une autre entreprise ayant pignon sur rue en Abitibi-Témiscamingue, soit Procon Est du Canada, a quant à elle remporté le trophée dans la catégorie « Opérations souterraines - moins de 400 000 heures ». Enfin, l'usine de Marbleton de Graymont, située en Estrie, a reçu le trophée dans la catégorie « Opérations de surface, transport et première transformation des métaux ».

Depuis 1966, ces trophées sont attribués annuellement afin de sensibiliser les travailleurs et les superviseurs à l'importance du travail d'équipe afin de prévenir les accidents dans les opérations minières. Les critères d'attribution tiennent également compte de l'amélioration de la performance, de la performance par rapport à la moyenne de l'industrie et de la fréquence combinée des accidents en fonction des valeurs cibles déterminées.

Nouveaux Prix Distinction AMQ

Traditionnellement, l'AMQ a toujours récompensé les bilans SST de ses membres. Afin de reconnaître également leurs bons coups dans d'autres facettes des opérations minières, l'AMQ a créé les Prix Distinction.

Pour la première fois de son histoire, l'AMQ a décerné ces nouveaux prix afin de souligner une réalisation innovante, distinctive ou créative dans les champs d'activités suivants : communications-marketing, environnement, relations avec les communautés et ressources humaines.

Eldorado Gold Québec et Mine Canadian Malartic se sont partagé les honneurs en remportant chacune deux Prix Distinction :

Communications-marketing : Mine Canadian Malartic pour sa campagne en SST « Je m'engage »;



Environnement : Eldorado Gold Québec pour son projet de conversion des équipements à l'huile hydraulique biodégradable;



Relations avec les communautés : Mine Canadian Malartic pour son entente de collaboration avec les Premières Nations Anicinapek;



Ressources humaines : Eldorado Gold Québec pour sa stratégie globale de rétention, de planification de la relève et de développement du leadership.

Félicitations également aux autres entreprises finalistes dans les différentes catégories : Fonderie Horne, Mines Agnico Eagle et Mine Raglan.

Citations

« La culture en santé et sécurité est bien ancrée dans l'industrie minière et la remise des trophées F.J. O'Connell est l'occasion de reconnaître les efforts de nos membres qui ne ménagent aucun effort pour limiter les risques d'incidents sur les sites miniers. Nous sommes fiers de notre bilan, résultat de décennie de réflexions et d'actions. »

« En plus des actions en SST, nous souhaitions récompenser des initiatives innovantes en lien avec des composantes indispensables des opérations minières. La création des Prix Distinction permettra de reconnaître des gestes parfois méconnus, mais ô combien importants pour assurer un développement minier responsable et respectueux des milieux, des populations et des travailleurs. Félicitations aux premiers lauréats! »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

