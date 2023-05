Remise de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec à sept personnalités marquantes

QUÉBEC, le 9 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une cérémonie tenue à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, a procédé hier à la remise de la Médaille d'honneur à sept personnes d'exception :

M me Micheline Dumont ;

; M me Marie-Philip Poulin ;

; M. Claude Raymond ;

; Mme Marie-Annick Lépine et MM. Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay , du groupe les Cowboys fringants.

Mme Roy a tenu à souligner l'apport exceptionnel des récipiendaires qui, ici et ailleurs, ont fait briller le Québec, sa culture francophone, sa langue, son savoir, ses prouesses et ses mélodies : « Ces personnes remarquables nous ont fait vibrer et réfléchir, pleurer et rire, chanter et danser, mais elles nous ont surtout rendus fiers d'être Québécoises et Québécois. »

Rappelons que la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement, méritent la reconnaissance des membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise. Ces personnalités sont choisies par un comité de sélection composé de la présidente et de députés représentant tous les groupes parlementaires.

Annexe

Les récipiendaires

Madame Micheline Dumont

Diplômée de l'Université de Montréal et de l'Université Laval, Mme Micheline Dumont a enseigné pendant 40 ans, dont près de 30 ans à l'Université de Sherbrooke. Pionnière de l'étude de l'histoire des femmes au Québec, essayiste et conférencière, Mme Dumont a écrit une dizaine de livres et près de 200 articles. Elle a participé à la rédaction d'une quarantaine d'œuvres collectives, dont L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, le tout premier ouvrage de référence sur le sujet, publié en 1982 par le Collectif Clio. Ses recherches ont mis en lumière l'apport des femmes à la société québécoise et contribué à des prises de conscience, donnant aux femmes la place qui leur revient dans l'histoire de la nation.

Madame Marie-Philip Poulin

Mme Marie-Philip Poulin est une hockeyeuse professionnelle qualifiée par plusieurs de meilleure joueuse au monde. Quadruple médaillée olympique (trois médailles d'or et une médaille d'argent), elle est devenue, en 2022, la première joueuse à avoir marqué lors de quatre finales olympiques consécutives, un exploit jamais réalisé au hockey masculin. À Vancouver, Sotchi, PyeongChang et Beijing, elle s'est distinguée par des buts comptés à des moments décisifs. Elle a remporté deux fois la coupe Clarkson, de même qu'une médaille de bronze, sept médailles d'argent et trois médailles d'or au Championnat du monde féminin. Reconnue pour son talent, son esprit d'équipe et son leadership, Mme Poulin est une source d'inspiration pour les jeunes hockeyeuses.

Monsieur Claude Raymond

De 1959 à 1971, M. Claude Raymond a évolué dans les Ligues majeures de baseball. En 1966, il est devenu le premier joueur québécois invité au match des étoiles de la Ligue nationale et, en 1969, le premier à porter le chandail des Expos. Il a ensuite passé près de 30 ans à commenter les parties des Expos à la radio et à la télévision, avant d'être instructeur pour l'équipe. En 1971, il a créé le Fonds Claude-Raymond, dont la mission est de favoriser et de promouvoir la pratique sportive et la poursuite de l'excellence grâce à l'octroi d'aides financières. Reconnu pour son amour profond de son sport et la justesse de ses analyses, M. Raymond est un illustre ambassadeur du baseball québécois.

Les Cowboys fringants

Groupe culte formé de Mme Marie-Annick Lépine, multi-instrumentiste, et de MM. Jérôme Dupras, bassiste, Jean-François Pauzé, guitariste et principal auteur-compositeur, et Karl Tremblay, chanteur, les Cowboys fringants marquent le paysage musical québécois depuis plus de 25 ans. Leurs chansons humoristiques, engagées, émouvantes, parfois empreintes de nostalgie, abordent des thèmes écologiques et sociaux ou encore des aspects des relations amoureuses et personnelles. Après 11 albums studio et 4 albums enregistrés en spectacle, des centaines et des centaines de prestations à guichet fermé, la popularité du groupe lauréat de 17 Félix en carrière ne se dément pas. Son importante contribution au rayonnement de la musique francophone a tracé à jamais un chemin dans le quotidien et le cœur des Québécoises et Québécois.

