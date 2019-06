Remise de diplômes et de bourses d'études aux élèves du Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Québec, la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et leurs partenaires ont célébré la réussite des élèves en remettant 63 bourses d'études, de mérite et de développement de carrière à l'occasion de son Palmarès de fin d'année, qui s'est tenu jeudi le 30 mai 2019 à la salle d'Youville du Palais Montcalm.

« Le Palmarès réunit l'ensemble des élèves et leur famille, les professeurs et le personnel administratif du Conservatoire afin de souligner l'excellence des résultats et les nombreuses améliorations individuelles. À cette occasion, plusieurs prestations musicales d'élèves, petits et grands, viennent ponctuer la soirée, permettant à tous d'apprécier le chemin parcouru dans l'année», relate Louis Dallaire, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

On y a entre autres souligné la réussite d'élèves dont Carole-Anne Roussel, finissante en chant au niveau maîtrise, qui s'est vu remettre la Bourse Développement de carrière d'un montant de 12 000 $. Louis‑Solem Pérôt, élève au baccalauréat en violoncelle, a quant à lui reçu la Bourse Excellence Desjardins au montant de 1 500 $ pour son implication au Conservatoire et pour l'engagement dans son milieu. Au total, 26 000 $ ont été remis aux élèves par la Fondation et ses partenaires.

En outre, les 45 élèves ayant complété leurs programmes d'études des niveaux préparatoire, collégial et de premier et deuxième cycles universitaires ont reçu leurs diplômes. Des certificats de mérite ont aussi été décernés à 65 élèves de niveau du Préconservatoire et du Préparatoire qui ont maintenu une moyenne de plus de 85 %.

Le Conservatoire de musique de Québec tient à souligner la générosité de ses partenaires, qui soutiennent la réussite des élèves et grâce à qui leurs efforts et leur persévérance sont reconnus : le Fonds Hans Jürgen Greif, Les amis et anciens du Conservatoire de musique de Québec, Tomohisa Toriumi et le groupe Élément 8, l'Association des membres de la Légion d'Honneur du Québec, le Domaine Forget, Orford Musique, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Opéra de Québec, Les Violons du Roy, le Club Musical de Québec, les professeurs du Conservatoire de musique de Québec, le luthier Olivier Pérôt et l'archetier Richard Morency. Les bourses et prix offerts par ces derniers représentent une valeur de près de 13 000 $.

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944 qui célébrera son 75e anniversaire à l'automne 2019. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.conservatoire.gouv.qc.ca

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique. Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire ; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

(Voir la fiche d'information en annexe pour plus de détails sur les bourses octroyées lors du Palmarès 2019 du Conservatoire de musique de Québec)

Voir et télécharger des photographies du Palmarès 2019

