OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Près de 250 000 PME, soit 19 % du nombre total de PME au Canada, risquent de fermer leurs portes en 2024 si le gouvernement fédéral ne reporte pas la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), avertit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). La date limite actuelle pour rembourser le prêt est le 31 décembre 2023. Sans le report de cette échéance, ces entreprises perdront la portion subvention du prêt, pouvant aller jusqu'à 20 000 $, et devront payer 5 % d'intérêts sur la totalité de leur solde.

« Le message des propriétaires de PME est clair et net : ils veulent avoir plus de temps pour rembourser leur prêt. C'est presque les trois quarts de nos membres qui disent avoir besoin de davantage de temps. Il faut savoir aussi que seulement la moitié des PME ont retrouvé leurs niveaux de ventes habituels. Les ventes sont faibles et le niveau d'endettement est élevé. Le gouvernement doit agir. La date limite de remboursement du prêt du CUEC doit être reportée. Mais le temps presse. Ottawa doit intervenir maintenant », affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Un nouveau rapport publié aujourd'hui par la FCEI intitulé Le CUEC et la dette des PME au printemps 2023 : fonte ou grisaille? présente les données suivantes :

Neuf propriétaires de PME sur dix ont obtenu un prêt du CUEC. Parmi ceux-ci, les trois quarts ont obtenu entre 40 001 $ et 60 000 $, et le quart, 40 000 $ ou moins.

Au total, 43 % des bénéficiaires risquent de ne pas pouvoir rembourser leur prêt avant la fin de 2023. Les PME des secteurs des arts, des loisirs et de l'information (62 %), de l'hébergement et la restauration (61 %) et des services sociaux (46 %) sont les plus susceptibles de dépasser la date limite.

Les plus petites entreprises (de 0 à 4 employés) sont les plus susceptibles de dépasser la date limite (49 %).

La moitié des bénéficiaires qui disent pouvoir rembourser leur dette avant la date limite (47 %) affirment que ce sera difficile; les deux tiers aimeraient un report.

« Les propriétaires de PME veulent rembourser leur prêt à temps pour garder la portion subvention, mais beaucoup ne savent pas s'ils vont y parvenir. Notre analyse montre que la plupart s'attendent à avoir de la difficulté et mettront en péril l'avenir de leur entreprise. Plus la fin de l'année approche, plus le statu quo des modalités de remboursement créera de l'incertitude pour des milliers de propriétaires de PME », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI et co-auteur du rapport.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de soutenir les PME en prenant les mesures suivantes :

Reporter la date de remboursement des prêts du CUEC jusqu'en décembre 2025 ou au moins 2024.

Envisager l'augmentation de la portion subvention.

Mettre en place un processus d'appel pour les bénéficiaires des prêts du CUEC qui sont maintenant jugés inadmissibles.

« Le prêt du CUEC, qui a été une véritable bouée de sauvetage pendant les deux années de restrictions pandémiques, est devenu une importante source de stress et d'angoisse pour les propriétaires de PME. Ottawa doit leur donner plus de temps. Autrement, nous verrons une vague de fermetures dans les prochains mois. Si rien ne change, les répercussions seront importantes pour de nombreuses entreprises, mais aussi pour leurs employés et l'ensemble de l'économie », fait remarquer Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI et co-auteur du rapport.

Les propriétaires de PME peuvent cliquer ici pour demander un report de la date limite de remboursement des prêts du CUEC. En mai seulement, nous avons recueilli plus de 3 500 nouvelles signatures, ce qui porte le total à plus de 23 000 signatures de propriétaires de PME qui ont demandé une amélioration des programmes d'aide COVID-19 et un report de la date limite de remboursement des prêts du CUEC.

