Remaniement ministériel - Québec doit assumer son engagement pour la sécurité dans les villes

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de son remaniement ministériel, le premier ministre du Québec, François Legault a fait de la sécurité publique, particulièrement dans les villes, une des quatre grandes priorités de son gouvernement. Le financement adéquat, équitable et pérenne pour les villes devra être au rendez-vous.

« C'est une bonne nouvelle. Et la nomination de Ian Lafrenière comme ministre de la Sécurité publique est aussi une bonne nouvelle » déclare d'entrée de jeu le président de la Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ), François Lemay; qui était présent lors de cérémonie d'assermentation alors que le vice-président, Martin Fisette, représentait la FPMQ au cinquantième anniversaire de l'embauche de la première femme policière au Québec. « Nous pouvons avoir confiance dans les compétences et le jugement du nouveau ministre. Et il devra notamment le démontrer en fournissant aux villes les ressources financières adéquates, équitables et prévisibles pour répondre aux énormes enjeux de notre temps. »

De fait, les villes qui ont des services de police - sûreté municipale (SM) - ne reçoivent pas de financement de base de la part de Québec. Pourtant, les municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec (SQ) sont financées à plus de 50% en moyenne. « Cette iniquité est totalement inacceptable. D'autant que les plus grands enjeux de sécurité publique se présentent dans les plus grandes villes, celles qui doivent normalement avoir leur propre service de police » rappelle M. Lemay. Concrètement, la hausse marquée de la violence armée, de l'itinérance, des incivilités, des crises en santé mentale ou de la cybercriminalité sont quelques-uns des problèmes qui s'étendent et prennent de l'ampleur dans l'ensemble des grandes villes du Québec. Les derniers sondages indiquent d'ailleurs que le sentiment de sécurité se dégrade malgré l'excellent travail des policiers et la confiance de la population envers eux.

Le président de la FPMQ souligne également que les policiers municipaux ont des services plus adaptés à leurs milieux. « Si la répression est importante, la prévention est essentielle. La police municipale offre une proximité avec la population et permet très souvent d'éviter des drames. »

Aussi, les villes sont les mieux placées pour déterminer les priorités de sécurité publique, selon leurs réalités. Le gouvernement du Québec insiste sur le fait que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Pour François Lemay, « débloquer un financement adéquat et équitable, en regard des grandes villes financées avec la SQ, est une condition essentielle au respect de l'engagement du Premier ministre envers les citoyens du Québec sur l'importance de la sécurité publique. Nous voulons croire que les gestes suivront les paroles. »

À propos de la FPMQ

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité à la population qu'ils sont chargés de protéger. La FPMQ s'emploie au bien-être collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel des policiers et policières municipaux du Québec. La FPMQ regroupe 32 associations syndicales locales représentant 5 000 policières et policiers municipaux répartis sur l'ensemble du territoire, pour près de deux tiers de la population du Québec.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

