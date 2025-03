Budget 2025 du Québec - Toujours rien pour les services de police municipaux

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) dénonce l'absence complète de financement de base des services de police municipaux dans le budget 2025, présenté hier par le gouvernement du Québec.

« Encore une fois, le gouvernement du Québec fait le choix de l'étranglement fiscal envers les villes qui ont des services de police. Pourtant, les besoins explosent dans nos municipalités. Et, comme on le voyait encore la semaine dernière, le sentiment de sécurité s'effrite », s'insurge le président de la FPMQ, François Lemay.

De fait, depuis près de 23 ans, les services de police municipaux ne reçoivent aucun financement de base de la part du gouvernement du Québec, alors que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec (SQ) sont financées en moyenne à 50% par Québec.

« C'est franchement insultant pour les citoyens et citoyennes qui ont des corps de police municipaux. Non seulement ils doivent payer 100% de la facture de leur sécurité publique, mais en plus, avec leurs taxes et impôts, ils financent 50% de celle des villes voisines. Cette iniquité, c'est de l'étranglement fiscal et nous dénonçons vigoureusement cette approche qui perdure. »

Des données et des faits

La FPMQ tenait, le 20 mars dernier, le premier colloque sur le financement des services de police au Québec. À cette occasion, plusieurs experts et universitaires ont démontré factuellement cet état de fait. L'iniquité a même été chiffrée pour chaque corps de police municipal au Québec. De même, la démonstration de l'importance et la qualité de ces services a été faite et bien présentée. Pas moins de 116 participants, comprenant des élus de 24 corps de police municipaux (sur 28), étaient présents à cette occasion. À noter également la présence de députés de l'opposition officielle (PLQ) et de la deuxième opposition (QS) ainsi que de représentants de l'UMQ et de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

« Aujourd'hui, personne ne peut prétendre ne pas connaître la situation d'iniquité et d'étranglement fiscal. Le saupoudrage pour des projets spéciaux qui ne sont financés qu'en partie et pour des durées d'un à trois ans est totalement inadéquat. Nous demandons au gouvernement du Québec de corriger cette situation et de financement adéquatement, équitablement et de façon pérenne les services de police municipaux au Québec. La sécurité publique est une responsabilité fondamentale de l'état. Qu'il l'assume », conclut François Lemay.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

