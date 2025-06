Un troisième mandat consécutif pour François Lemay

BEAUPRÉ, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre du congrès du 60e anniversaire de la Fédération des policiers du Québec (FPMQ), tenu à Beaupré du 9 au 12 juin, François Lemay a été reconduit comme président de la Fédération pour un troisième mandat consécutif.

C'est par acclamation que le policier de Châteauguay a été confirmé dans ses fonctions de président, poste qu'il occupe depuis 2019.

« C'est un privilège de servir les policiers et policières municipaux du Québec afin de pouvoir offrir les meilleurs services possible à la population. Je prends cette responsabilité avec humilité, reconnaissance et engagement » a déclaré François Lemay.

Les priorités dans le monde policier municipal ne manquent pas. Qu'il s'agisse d'itinérance, de violence armée, de violence conjugale ou d'extorsion, les enjeux se complexifient et s'étendent partout au Québec. « La santé et sécurité de nos membres est donc en tête de liste. Et dans cette optique, il est essentiel de pouvoir offrir les outils et ressources adéquates aux policiers et policières. Il est aussi fondamental de conserver et d'améliorer leurs compétences, et donc, d'assurer une formation continue. »

Du côté de la formation, la FPMQ considère que Québec devrait s'assurer d'offrir les ressources nécessaires aux différents corps de police. De même, la question de l'équité du financement des services de police demeure une priorité afin de combler les besoins fondamentaux dans les municipalités desservies par des corps de police municipaux. « Nous offrons des services différents et adaptés à nos communautés. Par exemple, la prévention, l'approche communautaire ou scolaire sont pratiquement exclusives aux services de police municipaux. Et ces services sont fondamentaux pour répondre aux attentes de sécurité inhérente au contrat social. »

Rappelons que les municipalités desservies par la Sureté du Québec (SQ) sont financées en moyenne à 50%. De l'autre côté, les villes qui ont leurs services de police municipaux, avec les services appropriés et nécessaires, ne reçoivent aucun financement de base.

En mars dernier, le premier colloque sur le financement des services de police au Québec s'est tenu à Québec et fut un franc succès. « Nous allons poursuivre notre travail pour que l'équité puisse être mise en place; et que nos communautés puissent, elles aussi, bénéficier de l'ensemble des services auxquels elles ont droit. Il est temps que nos citoyens cessent de payer, en double, pour les villes desservies par la SQ; pendant que les villes desservies par la SQ ne paient que 50% de la facture. C'est une iniquité totalement inacceptable. »

À propos de la FPMQ

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité à la population qu'ils sont chargés de protéger. La FPMQ s'emploie au bien-être collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel des policiers et policières municipaux du Québec. La FPMQ regroupe 32 associations syndicales locales représentant 5 000 policières et policiers municipaux répartis sur l'ensemble du territoire.

