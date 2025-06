La FPMQ salue l'initiative de Saint-Jérôme

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des policiers du Québec (FPMQ) tient à féliciter Saint-Jérôme pour la mise en place, en juin 2025, de son Équipe spécialisée en intervention psychosociale (ESIP), rattachée à son service de police.

« Les enjeux pour les services de police se complexifient et s'étendent partout au Québec. Ceux en lien avec les détresses psychologiques, la violence conjugale, l'itinérance et la santé mentale en général sont extrêmement préoccupants. Ils exigent beaucoup de nos policiers et policières. La décision de Saint-Jérôme est un exemple à suivre », se réjouit François Lemay, président de la FPMQ.

De fait, avec la mise en place de l'ESIP, Saint-Jérôme assurera la présence de deux travailleurs ou travailleuses sociales, en plus d'une coordination des activités. Considérant que près des deux tiers des appels concernent des situations dangereuses pouvant nécessiter une intervention psychosociale, l'implantation de cette équipe en support aux agents de la paix sera fort pertinente. À noter que l'ESIP n'interviendra qu'à la demande des policiers.

Cette initiative est financée à hauteur de 345 000$ par le ministère de la Sécurité publique du Québec, jusqu'en 2027. « Ce magnifique projet mériterait d'être financé de façon pérenne. Quand on pense que les appels qui concernent des enjeux de santé mentale ont été multipliés par cinq depuis 2021, il est clair que les besoins sont là. Saint-Jérôme a fait un choix judicieux, responsable et nécessaire. Mais pourquoi est-ce que ce choix devra être assumé à 100% par les contribuables de la ville, alors que ceux des municipalités desservies par la SQ ne paient que 50%? Je souhaite sincèrement que le gouvernement du Québec ait la sagesse de financer adéquatement et de manière pérenne ce genre de projet essentiel afin qu'il ne soit jamais remis en question faute de financement » conclus François Lemay.

