Remaniement ministériel : la FCCQ appelle à ramener l'économie au cœur des priorités

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite les ministres qui héritent de nouveaux portefeuilles et les appelle à ramener l'économie à l'avant-plan des priorités gouvernementales, à la suite du remaniement auquel le premier ministre François Legault a procédé aujourd'hui.

La FCCQ souligne la nomination de plusieurs ministres qui seront rapidement appelés à devenir des interlocuteurs importants du milieu économique, dont Pascale Déry à l'Emploi, France-Élaine Duranceau au Trésor, Bernard Drainville à l'Environnement, Jonatan Julien aux Transports, Jean-François Simard aux Ressources naturelles et Christopher Skeete aux Relations internationales.

Continuité à des postes économiques clés

La FCCQ entend poursuivre sa collaboration avec les ministres qui ont été reconduits dans leurs fonctions à la tête de plusieurs ministères économiques clés, dont Christine Fréchette (Économie et Énergie), Éric Girard (Finances), Jean-François Roberge (Immigration) et Jean Boulet (Travail). Cette stabilité devra permettre de passer rapidement à l'action pour faire face aux défis importants qui pèsent sur notre économie.

Un contexte économique difficile qui commande des changements importants

« La guerre tarifaire a freiné l'investissement des entreprises et des actions rapides sont requises pour changer la tendance. Le nouveau conseil des ministres doit éviter l'éparpillement et replacer le développement économique au cœur de son action. À court terme, cela doit commencer par quatre grandes priorités: améliorer la compétitivité de nos entreprises, accroitre leur accès aux marchés, s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant, ainsi que dynamiser l'ensemble de nos régions. Nous offrons notre pleine collaboration à la nouvelle équipe ministérielle pour y arriver », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Redonner de l'oxygène aux entreprises québécoises

Depuis plusieurs années, nos entreprises doivent composer avec la hausse des tarifs d'électricité, la multiplication des nouvelles réglementations et une réduction arbitraire du nombre de travailleurs étrangers temporaires, alors que la main-d'œuvre locale ne suffit pas à répondre à la demande.

Pendant ce temps, l'Ontario attire des projets privés stratégiques et les entreprises américaines bénéficient de baisses d'impôt massives grâce au One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Pour demeurer compétitif, le Québec doit impérativement renforcer ses mesures de soutien aux entreprises et miser sur un environnement d'affaires plus favorable à l'investissement.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]