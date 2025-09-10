REMANIEMENT MINISTÉRIEL : L'OCCASION DE REGAGNER LA CONFIANCE DES ENTREPRISES DANS UN CONTEXTE INCERTAIN

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du remaniement du Conseil des ministres annoncé aujourd'hui, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) tient à souligner l'importance de faire de cette transition une véritable opportunité pour renforcer la résilience économique et la compétitivité du Québec.

« Depuis plusieurs années l'environnement d'affaire se détériore au Québec et nos entreprises doivent composer avec une fiscalité et une réglementation plus lourde qu'ailleurs. Dans le contexte de guerre tarifaire, le CPQ attend des actions concrètes de la part du nouveau conseil des ministres afin de permettre à nos entreprises de se démarquer et créer davantage de richesse », souligne Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

Cela implique de mettre en place des mesures tangibles d'allègement réglementaire et de soutien accru à l'innovation. Il devient en outre crucial de développer des initiatives stratégiques pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre qui edemeure un frein au développement de plusieurs secteurs. Une approche de relance mieux arrimée aux réalités régionales est essentielle, afin d'accorder une attention soutenue aux besoins particuliers des territoires.

Le CPQ rappelle que sa vision économique repose sur quatre axes essentiels. D'abord, l'accroissement de la productivité et de l'innovation, qui passe par un soutien accru à l'intégration technologique dont l'intelligence artificielle, une réduction des délais bureaucratiques et un environnement fiscal plus compétitif. Ensuite, la transition écologique accélérée, à travers le renforcement des énergies propres, des technologies vertes et de la décarbonation de l'économie.

Le troisième axe met de l'avant le capital humain, avec un accent sur la formation, la requalification des travailleurs et des initiatives ciblées pour enrayer le décrochage scolaire. Enfin, la diversification des marchés demeure une priorité, afin de favoriser un accès élargi aux marchés internationaux et interprovinciaux, tout en s'appuyant sur les forces régionales.

« Ce remaniement doit servir à injecter une nouvelle dynamique dans l'action gouvernementale. Alors que le contexte économique est fragile, le nouveau Conseil des ministres doit insuffler une vision ambitieuse, capable de relancer la confiance des investisseurs et des entreprises dans toutes nos régions », déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction, par intérim, du CPQ.

Le CPQ réitère son entière collaboration au nouveau Conseil des ministres afin de bâtir une économie plus prospère, durable et résiliente.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825