Remaniement ministériel : l'AEPC souligne la continuité, tout en appelant à des gestes structurants pour répondre aux défis du vieillissement

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) prend acte du remaniement ministériel annoncé aujourd'hui par la première ministre du Québec et tient à saluer la volonté de continuité qui se dégage de la composition du nouveau Conseil des ministres.

L'AEPC souhaite néanmoins rappeler que les défis liés au vieillissement de la population et à l'allongement de l'espérance de vie exigent des actions soutenues et structurantes, et ce, tout au long du continuum de soins et d'hébergement de longue durée. Pour les établissements privés conventionnés, cela passe notamment par une indexation suffisante des budgets et le développement de nouvelles places en hébergement.

« À quelques mois des prochaines élections générales, il est encore temps de poser des gestes forts pour répondre aux besoins grandissants des aînés et des personnes vulnérables. Il en va de la capacité du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que des établissements privés conventionnés, à continuer d'offrir des services accessibles, humains et de qualité, aujourd'hui comme pour les années à venir », indique Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

L'AEPC réitère sa volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires du réseau afin de contribuer à des solutions durables, adaptées aux réalités du terrain.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 31 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 66 établissements et installations offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de soins de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 23 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour ce qui est du volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]