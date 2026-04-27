CHSLD Villa Belle Rive : un autre établissement rejoint l'Association des établissements privés conventionnés

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est heureuse d'annoncer l'adhésion du CHSLD Villa Belle Rive, un établissement de soins et d'hébergement de longue durée de 44 lits situé à Montréal. Cette adhésion à l'AEPC s'inscrit dans la foulée de l'arrivée récente au sein de l'AEPC de deux autres établissements nouvellement conventionnés : le CHSLD Angus et le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf.

« En rejoignant l'AEPC, le CHSLD Villa Belle Rive se joint à un réseau d'établissements engagés à offrir des milieux de vie et de soins de qualité, sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes les plus vulnérables, dans un contexte marqué par l'alourdissement des clientèles et le vieillissement de la population », déclare Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Cette dernière poursuit en précisant que « le CHSLD Villa Belle Rive bénéficiera de l'expertise et de la profondeur opérationnelle de l'Association, pour les volets financement, ressources humaines et clinique. L'AEPC poursuit ses efforts pour soutenir les établissements privés conventionnés du Québec, tout en contribuant activement aux réflexions sur l'avenir des soins de santé et de l'hébergement de longue durée.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe des propriétaires-gestionnaires qui gèrent des établissements offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 24 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour les deux hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien 438 405-4884 [email protected]