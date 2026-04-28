Modernisation du Centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis, une première Maison des aînés en mode privé conventionné

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) se félicite de l'annonce faite par la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, confirmant la modernisation du Centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis avec la construction d'un nouveau bâtiment inspiré du modèle des maisons des aînés. Premier partenariat public-privé pour ce genre de projet, l'établissement privé conventionné de Lévis disposera à terme d'une capacité de 180 lits en mesure de répondre aux besoins grandissants en matière de soins et d'hébergement de longue durée.

L'AEPC rappelle que le Centre d'accueil Saint‑Joseph-de-Lévis constitue un pilier essentiel de soins et de services pour les personnes en perte d'autonomie, avec une capacité d'accueil d'environ 158 places et un enracinement profond dans sa communauté. Sa modernisation permettra la création de plusieurs places additionnelles en hébergement de longue durée dans Chaudière-Appalaches, alors que 185 personnes sont toujours en attente d'une place en CHSLD.

« Le développement des maisons des aînés représente une évolution importante des milieux de vie pour les personnes hébergées. Toutefois, cette transformation doit s'appuyer sur les forces existantes du réseau, notamment l'expertise des établissements privés conventionnés, afin de garantir une offre de soins stable, humaine et de qualité », d'indiquer l'AEPC.

Enfin, l'Association rappelle que le vieillissement accéléré de la population québécoise exige des solutions diversifiées et complémentaires. Les partenaires du secteur privé et du communautaire peuvent jouer un rôle important à cet égard. Les établissements privés conventionnés demeurent des acteurs incontournables pour répondre efficacement aux besoins croissants en matière de soins et d'hébergement de longue durée.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe des propriétaires-gestionnaires qui gèrent des établissements offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 24 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour les deux hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien 438 405-4884 [email protected]