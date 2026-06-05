Hébergement de longue durée : le Québec a besoin de toutes les expertises pour répondre aux besoins croissants des aînés

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - En réaction à la prise de position de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en faveur d'un réinvestissement exclusif dans l'hébergement public de longue durée, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) rappelle que les défis liés au vieillissement accéléré de la population québécoise exigent une approche pragmatique fondée sur la complémentarité des modèles de prestation plutôt que sur leur opposition. L'APTS a récemment plaidé pour un renforcement du réseau public des CHSLD, afin d'assurer un hébergement digne et accessible aux aînés.

Pour l'AEPC, les établissements privés conventionnés (EPC) constituent depuis plus de 72 ans une composante essentielle du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Entièrement financés par l'État, partenaire au réseau public et soumis aux mêmes exigences de qualité des soins et conditions de travail pour le personnel que les établissements publics de Santé Québec, les EPC offrent des soins et des services publics reconnus de qualité à des milliers de personnes en perte d'autonomie partout au Québec.

« Les besoins en hébergement de longue durée continueront d'augmenter au cours des prochaines années. Dans ce contexte, le Québec ne peut se permettre d'écarter un modèle socialement avantageux qui a démontré sa pertinence, sa capacité d'innovation et son engagement envers les résidents et leurs proches. Les établissements privés conventionnés font partie de la solution », a déclaré Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Miser sur la complémentarité et le pragmatisme

Alors que le vieillissement de la population et l'alourdissement des clientèles exercent une pression croissante sur l'ensemble du continuum de soins et d'hébergement au Québec, l'AEPC estime que les efforts gouvernementaux doivent être orientés vers l'augmentation de l'offre de places, l'amélioration des infrastructures et l'attraction de la main-d'œuvre, et cela, peu importe le statut de l'établissement.

Les membres de l'Association rappellent qu'ils partagent la même mission que les établissements publics : offrir des soins sécuritaires, humains et de grande qualité aux personnes hébergées. Les établissements privés conventionnés contribuent également à la stabilité du réseau grâce à leur enracinement dans les communautés et à leur capacité d'adapter rapidement leurs pratiques aux besoins évolutifs des résidents.

Répondre à l'urgence démographique

Selon l'AEPC, les prochaines années seront déterminantes pour assurer la capacité du Québec à répondre aux besoins grandissants des personnes aînées en perte d'autonomie. L'Association réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires du réseau afin de développer de nouvelles places d'hébergement de longue durée et de participer activement aux projets qui permettront d'assurer l'accessibilité des services sur l'ensemble du territoire.

« Le véritable enjeu n'est pas de savoir qui offre les services, mais plutôt comment nous pouvons collectivement répondre aux besoins croissants des aînés. Nos établissements membres sont prêts à poursuivre leur contribution et à participer à la création de nouvelles places, afin que chaque personne puisse recevoir les soins et l'accompagnement qu'elle mérite », a ajouté Annick Lavoie.

L'AEPC réaffirme enfin que les défis démographiques auxquels fait face le Québec nécessitent la mobilisation de toutes les forces du réseau de la santé, du public, du privé comme du communautaire. Dans cette perspective, les établissements privés conventionnés entendent demeurer des partenaires engagés dans le développement d'une offre de soins et d'hébergement de longue durée accessible, performante et centrée sur la qualité de vie des résidents.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe des propriétaires-gestionnaires qui gèrent des établissements offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 24 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour les deux hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]