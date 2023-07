REMANIEMENT MAJEUR AU FÉDÉRAL : LE CPQ FÉLICITE LES MINISTRES POUR LEURS NOUVELLES FONCTIONS

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) souhaite féliciter les nouveaux membres du cabinet ministériel fédéral ainsi que les ministres ayant obtenu de nouvelles fonctions au sein du gouvernement Trudeau.

« Il s'agit d'un remaniement à saveur particulièrement économique. Nous voyons d'un bon œil l'arrivée de M. Pablo Rodriguez à titre de ministre des Transports à un moment où il faut accélérer l'innovation de nos infrastructures et de nos chaînes logistiques. Nous sommes ravis que Mme Pascale St-Onge se voit promue au ministère du Patrimoine afin d'assumer des fonctions encore plus importantes et influentes au sein du gouvernement canadien. Je souligne également l'arrivée de M. Randy Boissonnault au ministère de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre » déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction au CPQ.

Le gouvernement garde son noyau fort, notamment avec la présence de M. François-Philippe Champagne, M. Steven Guilbeault, Mme Mélanie Joly et Mme Chrystia Freeland dans leurs fonctions de la plus haute importance. Mme Anita Anand saura de son côté mettre ses talents de communicatrice au service du Conseil du Trésor.

Le CPQ souligne également l'arrivée de M. Marc Miller à l'Immigration. L'arrivée d'un québécois à la tête de ce ministère devrait faciliter la nécessaire collaboration entre les deux ministères de l'Immigration. Nous tenons finalement à souligner l'entrée au conseil des ministres de Mme Soraya Martinez Ferrada, dans son rôle au développement économique des régions du Québec ainsi qu'au Tourisme. En terminant, le CPQ tient à offrir son entière collaboration à l'ensemble des membres du Conseil des ministres.

